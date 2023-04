Formazioni UFFICIALI Empoli-Inter: Inzaghi fa ampio turnover, Lukaku dal 1′

I ventidue che scenderanno in campo al ‘Castellani’ nel match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Empoli e Inter di scena alle 12.30 al ‘Castellani’ e valevole per la 31esima giornata di Serie A.

Come previsto Inzaghi fa ampio turnover in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus. In porta gioca Handanovic, mentre la difesa sarà guidata da de Vrij con D’Ambrosio e Acerbi ai lati. Sull’out destro chance dal 1′ per Bellanova, in mediana Gagliardini con Brozovic e Calhanoglu a condividersi il ruolo di regista. Davanti il tandem del campionato, Lukaku-Correa. Sponda toscana, Zanetti si affida al 4-3-1-2 con Baldanzi – che castigò i nerazzurri all’andata – alle spalle di Caputo e Cambiaghi.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-INTER

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lukaku. All.Inzaghi

Arbitro: Marinelli di Tivoli