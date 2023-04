Inzaghi si ‘gode’ Lukaku e va all’attacco: “È folle”

Il tecnico dell’Inter dopo il successo con l’Empoli: “È la risposta che mi aspettavo. Romelu preso per questo”

“Nel primo tempo avevamo il predominio, ma eravamo prevedibili. Nella ripresa il gol di Lukaku ci ha favoriti, ma abbiamo fatto un’ottima partita considerato che venivamo dalla sfida col Benfica che ci aveva tolto molte energie”. Così Inzaghi dopo il 3-0 ottenuto al ‘Castellani’ che permette alla sua Inter di rimanere agganciato al treno Champions.

“È la risposta che mi aspettavo – ha aggiunto a ‘Dazn’ il tecnico nerazzurro – Abbiamo lanciato bellissimi segnali e chi non giocava da un po’ ha risposto alla grande. Però non avevo dubbi, ora ci prendiamo questa vittoria importante di cui avevamo grande bisogno”.

FATTORE LUKAKU – Inzaghi non può non sottolineare quanto sia stato fondamentale oggi Lukaku per la conquista dei tre punti: “L’avevamo preso per questo. Sappiamo quanto abbiamo sofferto sia noi che lui, ma nel calcio ci sono gli imprevisti. Se ora mi mette in difficoltà nelle scelte in attacco? Per un allenatore è bello avere problemi di abbondanza. Romelu aveva riposato 72′ col Benfica e Lautaro 60′ col Monza e oggi. Dzeko e Correa non tirano mai il piede… Cerco sempre di scegliere per il bene dell’Inter”.

DERBY DI CHAMPIONS E CALENDARIO – “Sarà una sfida importante che metterà in palio la finale nel torneo più importante, ma prima avremo alte partite da affrontare. Non c’è il tempo di pensare troppo in là, domani torneremo in campo e martedì sarà già rifinitura in vista del match con la Juventus. Il calendario è questo ed è folle, ma non dobbiamo avere alibi. Bisogna essere più forti di tutti”.