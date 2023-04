Lukaku a titolo definitivo, scambio da 50 milioni

Troppi punti interrogativi sul futuro di ‘Big Rom’ e mossa inaspettata da parte del Chelsea. ‘Blues’ pronti a cedere il belga tramite contropartita. Spunta fuori uno scambio pazzesco a Madrid

L’Inter ha ritrovato, meno di ventiquattr’ore fa, la via dei tre punti e lo ha fatto nel segno di Romelu Lukaku. C’è, infatti, lo zampino di ‘Big Rom’ nella vittoria rimediata da parte dei nerazzurri al ‘Castellani’ col belga che ha schiodato il momentaneo 0-0 grazie ad una giocata individuale bissando poi il successivo 2-0 con un altro numero strepitoso e concedendo, inoltre, nel finale anche un delizioso assist al compagno Lautaro Martinez, finalmente tornato a segno anche lui in campionato.

Quello che si è visto ieri è stato, senz’alcun ombra di dubbio, il miglior Lukaku di questa stagione e che ha dato, addirittura a tratti, l’impressione di aver visto il Romelu che si era potuto ammirare in precedenza nel biennio Conte. A testimoniarlo è stata non soltanto la giocata compiuta sul gol che ha valso poi l’1-0, bensì la strepitosa rete messa a segno qualche minuto più tardi, ossia dove Lukaku si è praticamente liberato da Ismajli concludendo poi sul palo più lontano con un tiro potentissimo e precisissimo.

Al termine della partita, infatti, ad essersi concesso ai microfoni di ‘Dazn’ è stato lo stesso ‘Big Rom’, il quale ha sostanzialmente dribblato la domanda che gli è stata posta sul proprio futuro. Non c’è neanche da nasconderlo, per il resto. Gli infortuni patiti dal belga in questa stagione hanno messo in fortissima difficoltà l’Inter non soltanto dal punto di vista del rendimento sul campo, ma anche per quello che ne concerne a proposito del futuro del belga. Ad essere sinceri, ad oggi viene alquanto complicato decifrare il futuro del belga.

“Resterei all’Inter” – ha ammesso l’ex Anderlecht al termine della gara con l’Empoli, ma nel caso in cui l’Inter non dovesse cambiare proprietà, gli stessi nerazzurri difficilmente avrebbero altre grandi alternative dinanzi a sé al difuori del rinnovo del prestito di Lukaku. La situazione è, non a caso, ormai abbastanza chiara a tutti e data la scarsissima liquidità economica che la ‘Beneamata’ possiede quest’oggi – con un budget pari praticamente a zero – viene difficile immaginare un’Inter che riesca a trovare un centravanti con qualità migliori rispetto a quelle del belga, per giunta a quelle cifre, in quanto qualsiasi altro attaccante di valore costa sicuramente maggiormente.

Entriamo un po’ più nel dettaglio però. Qualora la dirigenza del ‘Biscione’ decidesse seriamente di non riconfermarlo nell’arco della prossima estate, sarebbe proprio a quel punto che il Chelsea, pur di disfarsene a titolo definitivo, potrebbe anche arrivare a tentare uno scambio che avrebbe letteralmente del clamoroso dalle parti di Madrid.

Calciomercato Inter, in caso di non riconferma Lukaku il Chelsea può tentare lo scambio con Gimenez dell’Atletico

Complici i rapporti giunti ormai ai minimi termini tra Romelu Lukaku e la dirigenza del Chelsea, viene praticamente impossibile pensare ad una permanenza da parte del belga in quel di Londra.

Anche nel caso in cui ‘Big Rom’ non dovesse essere riconfermato dall’Inter, infatti, facendo di conseguenza ritorno in terra londinese, Lukaku finirebbe per dire immediatamente addio. Il presidente Todd Boehly e compagnia lo reputano, non a caso, a tutti gli effetti fuori dal proprio progetto. Visto e considerato, inoltre, il fatto che la difesa dei ‘Blues’ non sta dando le giuste garanzie di cui l’intera squadra necessiterebbe però, gli stessi dirigenti del Chelsea potrebbero, da lì in poi, arrivare a pensare ad uno scambio estero.

In tal senso, occhio all’ipotesi di scambio con Jose Maria Gimenez dell’Atletico Madrid, difensore che si trova al fianco dei ‘Colchoneros’ dall’epoca in cui ricorreva già il 2013 e che potrebbe avere, perciò, voglia di una nuova avventura al difuori di Madrid. Per giunta, gli stessi spagnoli restano, tutt’ora, alla costante ricerca di un nuovo attaccante e non è affatto da escludere, dunque, che il giusto rinforzo per loro possa essere proprio ‘Big Rom’.

I rapporti tra ambedue le società sono sin da sempre ottimi e, proprio in virtù di tutta questa serie di motivi, non è minimamente detto che questa potenziale idea di scambio non possa da un momento all’altro prendere il via. Qualora questo scenario di mercato dovesse seriamente verificarsi, si tratterebbe a tutti gli effetti di uno scambio da 50 milioni.