Brozovic al Barcellona: no Kessie, spunta uno scambio clamoroso

I ‘blaugrana’ non hanno ancora mollato il croato. In caso d’addio di Busquets è lui il sostituto numero uno. Nel frattempo spunta una contropartita alquanto golosa al di fuori dell’ivoriano

Se n’è parlato moltissimo negli scorsi mesi, al che continua a discutersene tutt’ora, a proposito del potenziale scambio Brozovic-Kessie: ipotesi oramai tramontata, ma non ancora del tutto, sino a questo momento.

Complice il forte apprezzamento che il dirigente interista Piero Ausilio continua a nutrire nei confronti dell’ivoriano, i nerazzurri avevano incominciato, da tempo, a partorire l’idea di un eventuale ed ipotetico affondo nei confronti dell’ex Milan. Questo, se non altro, per il fatto che anche i ‘blaugrana’, dal canto proprio, avevano già posto sotto i propri riflettori Marcelo Brozovic: centrocampista le cui quotazioni, lo ribadiamo, restano in pole in caso di addio a fine stagione di Sergio Busquets.

Ad essere sinceri, infatti, complice la scadenza presente nel suo contratto, l’esperto e forte metronomo spagnolo potrebbe, anche, arrivare a dare il proprio addio a titolo gratuito al Barcellona al termine di quest’annata. Non a caso, in questi ultimi tempi, è sorta fuori la possibilità di un suo potenziale approdo in MLS ed è proprio a questo punto che, qualora il classe ’88 dovesse finire per fare le valigie a tutti gli effetti, gli stessi ‘blaugrana’ potrebbero poi, a quel punto, provare a tendere una vera e propria avanzata offensiva nei confronti di Marcelo Brozovic.

A differenza dell’attuale numero 5 del Barça, che sin da sempre gode di un ottimo rapporto ormai più che consolidato assieme alla propria società, il centrocampista croato ha perso, da un po’ di tempo a questa parte, una buona dose – per non dire tutta – di fiducia che l’intera dirigenza nerazzurra nutriva inizialmente nei suoi confronti, anche e soprattutto a causa di quanto verificatosi in quest’annata (dove hanno certamente influito anche gli infortuni). Così come Busquets, però, anche l’ex Dinamo Zagabria potrebbe finire per dire addio approdando così, eventualmente, in terra Catalana al suo posto. Occhio, quindi, all’ipotesi scambio: non con Kessie, bensì con qualcun altro.

Calciomercato Inter, Brozovic-Barça si può ancora fare: spunta lo scambio con Ferran Torres al posto di kessie

Lo abbiamo già anticipato. In caso di effettivi saluti da parte di Busquets al tramonto di quest’annata, il Barcellona proverà a far di tutto pur di tesserare Brozovic e su questo possiamo anche sbilanciarci dicendo che il centrocampista croato nutre già un particolare apprezzamento nei confronti di questa potenziale destinazione.

In tal senso però, anche a causa della loro complicata situazione dal punto di vista economico, gli spagnoli non godono affatto di un buon budget ed è a questo punto che, momentaneamente, l’unica via per far sì che Brozovic diventi di loro proprietà è la strada dello scambio. Ad oggi, il Barcellona ha già fatto sapere di essere disposto ad offrire in cambio del croato qualche loro giocatore momentaneamente fuori dai piani prioritari del proprio progetto. Pensiamo ad esempio ad Alejandro Balde, loro attuale terzino sinistro, ma su questo l’Inter è stata prettamente chiara.

L’ex Dinamo Zagabria è sì da considerarsi in uscita ma può andar via solo ed esclusivamente a queste condizioni: o di fronte ad un’offerta in cash, non al ribasso dei 30 milioni di euro, oppure tramite uno scambio secco con Franck Kessie. In alternativa, ad allettare fortemente l’intera dirigenza nerazzurra, è il profilo di Ferran Torres: esterno spagnolo classe ’00 che può far seriamente comodo a Thiago Motta in caso di suo approdo sulla panchina della ‘Beneamata’, visto e considerato che il tecnico italo-brasiliano predilige il 4-2-3-1 ed il 4-3-3 come suoi moduli di gioco preferiti.