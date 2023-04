Accordo e firma con l’Inter: c’è la data

Spunta fuori il periodo nel quale dovrebbe avvenire l’incontro tra i nerazzurri ed un loro tesserato. A tenere banco in casa Inter è la questione legata al rinnovo del calciatore. Le ultime

A distanza di un mese e mezzo di tempo, sembrerebbe essere finalmente tornato il sereno in casa Inter, questa volta si spera per davvero. Dopo un digiuno di punti che mancava ormai dallo scorso 5 marzo nella gara interna contro il Lecce, i nerazzurri sono da punto e accapo riusciti a ritrovare la via della vittoria, questa volta contro l’Empoli.

E’ stato, non a caso, contro la formazione di Paolo Zanetti che la squadra di Simone Inzaghi è tornata una volta per tutte al successo dopo i clamorosi tonfi fatti registrare nelle ultime uscite contro: Spezia, Juventus, Fiorentina, Salernitana e Monza e da cui i nerazzurri avevano conquistato un solo misero punto. Peraltro, la nota positiva di giornata, riguarda senz’alcun ombra di dubbio il ritorno al gol di Lautaro Martinez in campionato e di Romelu Lukaku, con quest’ultimo che non andava a segno in Serie A su azione dalla prima giornata di campionato disputatasi agli inizi della stagione proprio contro la squadra di Marco Baroni, uscita ieri sconfitta per 2-0 dal ‘Meazza’ contro il Milan.

Insomma: ritorno alla vittoria, vedere i propri centravanti che finalmente ritrovano la via del gol ed, infine, venire a conoscenza della vittoria allo scadere del Napoli ai danni della Juventus in quel dell’Allianz Stadium’, oltre che alla battuta d’arresto della Lazio fatta registrare lo scorso sabato contro il Torino. Che cosa avrebbe potuto chiedere di più Inzaghi? Al momento nient’altro, visto e considerato il fatto che per un posto tra le prime quattro della classe ci sarà certamente da lottare sino al termine di quest’annata. A saperne qualcosa è Danilo D’Ambrosio, calciatore che dopo essere rimasto in campo per i 90′ e oltre di gioco con l’Empoli, ha poi parlato al termine della gara giocatasi contro gli stessi toscani facendo, inoltre, riferimento alla sua situazione contrattuale e, di conseguenza, al suo potenziale rinnovo.

D’Ambrosio rivela: “Non ho ancora rinnovato ma questo perché ci sono ancora importanti impegni”. La situazione

Al termine di Empoli-Inter, Danilo D’Ambrosio si è concesso ai microfoni di ‘Sky Sport’ dove ha parlato non soltanto a proposito della gara di ieri, ma anche di quello che potrebbe essere il suo futuro.

“Ultimamente abbiamo compiuto diversi passi falsi, oggi invece era una partita che bisognava vincere e lo abbiamo fatto. Per giunta, i nostri attaccanti si sono definitivamente sbloccati e hanno contribuito a dare fiducia non solo a loro stessi ma anche alla squadra. E’ vero, nelle scorse partite ci è mancato solamente il gol, ma il nostro lo considero un reparto offensivo di primissimo livello. Era solo ed esclusivamente una questione di testa” – ha esordito.

“Per quanto riguarda me, invece, cerco sempre di dare il 100% pur avendo qualche capello bianco in più rispetto agli scorsi anni. Il mio primo gol in quest’annata? E perché aspettare il prossimo anno? Spero di farlo prima, magari offro anche un caffè a Marocchi poi (sorride, ndr). No, non ho ancora rinnovato. Mancano ancora diversi impegni importanti e penseremo prima a quello“.

Stando alle informazioni che rientrano in nostro possesso, però, si evince che D’Ambrosio potrebbe arrivare ad estendere la durata del suo attuale contratto, quest’oggi in scadenza, di un altro ed ulteriore anno…Magari, leggermente al ribasso dei 2 milioni di euro che percepisce attualmente con la possibile intesa definitiva che potrebbe arrivare al termine di questa stagione. Nel frattempo, il classe ’88 non pare aver terminato affatto qui.

D’Ambrosio rincara la dose: “Inter poco protetta. In questi dieci anni ne ho viste di tutte i colori, c’è sempre qualcuno che…”

In aggiunta alle dichiarazioni rilasciate a ‘Sky Sport’, Danilo D’Ambrosio è poi intervenuto anche ai microfoni di ‘Rai Sport’ riservando un messaggio tutt’altro che benevole nei confronti di qualcuno in particolare.

“Se devo essere sincero, penso che l’Inter sia sin da sempre troppo poco protetta sotto tutti i punti di vista. Faccio parte di questo club da ormai dieci anni e ne ho viste veramente di tutti i colori. C’è sempre qualche motivo per attaccare la squadra, la società oppure l’allenatore. Anche chi si trova all’Inter da poco tempo ha già capito con che ambiente ha a che fare. Questa è la verità ma noi pensiamo solamente a lavorare”.