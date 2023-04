Rinnovo de Vrij-Inter, ancora non c’è accordo: la situazione

Vi è ancora qualche incertezza fra i nerazzurri e l’olandese per il prolungamento di contratto del diretto interessato. Ecco cosa manca alla fumata bianca

L’inizio di stagione di Stefan de Vrij assieme all’Inter era incominciato nella stessa e identica maniera in cui si era conclusa la scorsa annata, vale a dire a livelli alquanto bassissimi e che, non a caso, avevano messo a fortissimo rischio il suo eventuale prolungamento di contratto, scenario che necessita di conoscere tutt’ora nuovi ed ulteriori sviluppi.

Ad essere sinceri, infatti, in tanti si ricorderanno di quell’Udinese-Inter dello scorso 18 settembre in cui l’attuale numero 6 nerazzurro entrò nei dieci minuti finali di gara prendendo il posto di Acerbi e concedendo un calcio d’angolo in favore dei friulani che regalò poi, di fatto, la rete del momentaneo vantaggio in favore della squadra di Andrea Sottil, uscitane vincitrice poi per 1-3 da quella gara.

Ad ogni modo, però, a distanza di un po’ di tempo, pur venendo relegato in panchina al posto dell’appena nominato Acerbi e venendo chiamato in causa pochissimo, de Vrij è stato conseguentemente anche in grado di regalare prestazioni da 6+ e a volte anche maggiori, vedasi l’andata disputatasi contro il Barcellona nei gironi di Champions in cui il classe ’92 ha letteralmente annullato Lewandowski assieme al resto della difesa dell’Inter oppure, per l’appunto, quella di ieri con l’Empoli. Insomma, non c’è neanche da farne un mistero.

Nelle scorse settimane, per non dire mesi, si è parlato moltissimo a proposito del potenziale rinnovo dell’olandese, al che la sua firma sembrava oramai ad un passo (cosa che invece, momentaneamente, non è così). In questi ultimissimi tempi, infatti, la situazione è evoluta leggermente in maniera diversa ed è per questo che calciatore e dirigenza non hanno ancora trovato un’intesa di massima. Ecco che cosa manca.

Calciomercato Inter, rinnovo in fase di stallo tra de Vrij e i nerazzurri: manca l’accordo sulla durata

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘La Gazzetta dello Sport’ nelle ultime ore, Stefan de Vrij e l’Inter non sono ancora riusciti a trovare l’intesa definitiva sulla durata di questo potenziale rinnovo di contratto.

E’ emerso fuori, non a caso, che l’ex Lazio vorrebbe avere garantito a propria disposizione un biennale, mentre la dirigenza nerazzurra non vuole andare oltre al prolungamento per una sola stagione. Questo, se non altro, per il fatto che ad oggi la classifica di Serie A non sorride minimamente in favore dell’Inter.

I nerazzurri si trovano, infatti, quest’oggi fuori dalle prime quattro della classe, al che occupano momentaneamente la sesta posizione in classifica con due punti di distacco da Milan e Roma, con questi ultimi che sono, però, di scena in questi ultimissimi minuti in campo contro l’Atalanta. Una cosa è certa quindi. Vista e considerata l’incertezza che regna sulla qualificazione alla prossima edizione di Champions League, l’intera truppa nerazzurra non vuole, dunque, rischiare di offrire contratti a lunga durata. “Situazione momentaneamente in stand-by” – fa sapere la ‘rosea’.