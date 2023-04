Incredibile: Cuadrado all’Inter, l’annuncio in diretta

L’Inter potrebbe prendere Juan Cuadrado. La dichiarazione in tv di Brambati fa storcere il naso ai tifosi nerazzurri

Nel corso della storia, tanti juvetini sono passati all’Inter e viceversa, senza sconvolgere più di tanto la morale e i sentimenti del tifoso comune. Un passaggio di un calciatore con Juan Cuadrado all’Inter toccherebbe però delle corde emotive profonde, suscitando parecchio sdegno in chi ancora intende il tifo calcistico come espressione di un sistema valoriale legato a un’identità culturale.

Cuadrado, in questi anni, si è distinto per stagioni giocate ad alto livello, versatilità tattica e buone doti atletiche, ma soprattutto per comportamenti provocatori e, diciamolo apertamente, assai antipatici. Simulazioni, falli, proteste, esultanze poco composte, risse e altro. Dal piede infilato fra le gambe di Perisic per ottenere un rigore grazie a una delle simulazioni più discusse degli ultimi anni, alla recente sceneggiata in Coppa Italia che lo ha portato a scontrarsi prima con Lukaku e poi con Handanovic.

L’interista non ama Cuadrado. E in una teorica classifica dei calciatori meno desiderati della Serie A, il colombiano finirebbe probabilmente al primo posto. Eppure c’è chi è convinto che il laterale juventino ex Fiorentina potrebbe essere acquistato a zero da Marotta.

Il problema non sta tanto nello juventinismo di Cuadrado. Anche Davids, Viera e, recentemente, Asamoah erano giocatori “molto” juventini. Ciononostante il pubblico li ha accolti a Milano senza pregiudizi. Cuadrado ha una storia calcistica importante ma è anche un giocatore che ha fortemente carattezizzato le sue imprese sportive attraverso comportamenti non graditi al pubblico nerazzurro. Insomma: Cuadrado non piace all’interista non tanto in quanto bianconero, ma proprio come giocatore in sé. Per questo faranno molto discutere le parole di Brambati, pronunciare in diretta a Il Processo del Lunedì, su 7 Gold.

Cuadrado all’Inter, la bomba di Brambati che indigna il popolo nerazzurro

Un possibile di mercato fra Juventus e Inter non va mai inteso come un tabù. Uno come Aldo Serena, un campione amato dagli interisti, è passato dall’Inter alla Juve, e poi dalla Juve all’Inter. Ma dai rivali bianconeri Cuadrado è l’ultimo giocatore che gli interisti si sognerebbero mai di prendere.

Domani si giocherà l’atteso ritorno della semifinale di Coppa Italia proprio contro la Juventus. All’andata è successo di tutto. E molte delle polemiche nate durante quella sfida hanno avuto come protagonista proprio il caro colombiano.

Cuadrado è un giocatore in scadenza e non è escluso che la Juve decida di lasciarlo andare via a zero. Beppe Marotta lo conosce bene, e pare che lo apprezzi dal punto di vista tecnico. Massimo Brambati, intervenuto al Processo del Lunedì su Italia 7 Gold, ha parlato proprio di questa situazione, sconvolgendo tutti con una frasetta estemporanea: “Si critica tanto Cuadrado, ma Marotta lo vuole portare all’Inter. È il primo della lista”.

L’esterno potrebbe davvero sbarcare a Milano nella prossima stagione? Gli interisti si augurano di no. Un tempo, fino a tre o quattro anni fa, ci si sarebbe anche tappati il naso, pensando di poter prendere un giocatore forte col quale rafforzare la corsia di destra nerazzurra… Ma ora che senso avrebbe investire su uno così? Fra un mese Cuadrado compirà trentacinque anni, e non viene certo da una stagione brillante. Il meglio di sé lo ha dato proprio nelle sfide contro l’Inter, dove l’esterno pare animarsi di una foga sportiva spropositata.

Che Marotta punti sempre ai parametri zero è vero. Che sia disposto a urtare l’ambiente per portare a Milano l’ex Lecce e Fiorentina pare però inverosimile. Quindi meglio non dar credito a certe suggestioni, magari pronunciate solo per far un po’ di rumore.