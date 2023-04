DIRETTA Coppa Italia, Inter-Juventus: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi sfida la Juventus di Allegri nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita la Juventus a San Siro in una gara valida come ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. Il quarto derby d’Italia di questa stagione, compresi i due di Serie A, che sarà diretto da Doveri di Roma 1.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, privi dello squalificato Handanovic ma reduci dalla vittoria in trasferta in campionato contro l’Empoli che ha rilanciato le ambizioni di quarto posto grazie anche alle sconfitte di Lazio e Roma, va a caccia della finale per difendere il titolo conquistato nella passata stagione proprio contro la ‘Vecchia Signora’. Dall’altra i bianconeri di Massimiliano Allegri, a loro volta senza Cuadrado appiedato dal giudice sportivo, invece hanno una striscia di tre sconfitte di fila subite contro la Lazio, il Sassuolo ed il Napoli, e vogliono prendersi una rivincita. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro in tv, su smartphone e tablet su Canale 5 e Mediaset Premium. All’andata è finita con un pareggio 1-1 con le reti di Cuadrado e Lukaku. Chi passa il turno se la vedrà in finale contro la vincente tra Fiorentina e Cremonese. Interlive.it vi offre la super sfida del Giuseppe Meazza in tempo reale.