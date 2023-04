Inzaghi: “Ci godiamo questa serata”. Poi si sbilancia sugli infortuni di Barella e Calhanoglu

Il tecnico dopo la vittoria sulla Juventus che regala la finale di Coppa Italia: “Siamo stati sempre compatti e uniti. Ecco cosa mi ha detto Allegri”

“È stata una bellissima serata, corretta. La mia squadra ha meritato la finale nell’arco di queste due partite, volevamo tornare a tutti i costi a Roma e ci torneremo”. Inzaghi raggiante dopo la vittoria contro la Juventus che consente alla sua Inter di staccare il pass per la finale di Coppa Italia per il secondo anno di seguito: “Ci godiamo questa serata insieme alla nostra società e ai nostri tifosi – ha aggiunto a ‘Mediaset’ il tecnico nerazzurro – Bravissimi i miei ragazzi, giocare a questi ritmi non è per niente semplice”.

“Non abbiamo mai perso un metro contro una squadra con giocatori di grandissima qualità, siamo stati sempre compatti e uniti – ha sottolineato Inzaghi – Quelli che sono entrati hanno fatto la loro parte. Porto via ottime sensazioni. Grande partita di Acerbi? Con un po’ di fatica alla fine è arrivato, la società mi ha accontentato. Conosco le sue qualità, insieme ai suoi compagni ci sta dando una grande mano”.

Inter-Juve, Inzaghi in conferenza sulle condizioni di Barella e Calhanoglu

“Se Lautaro e Brozovic quelli che hanno dato la scossa alla stagione? Sono due giocatori importantissimi, con qualità fisiche e tecniche elevate ma sarebbe riduttivo parlare solo di loro – ha risposto – Non dimentichiamo che questa squadra è rimasta per quattro mesi senza Lukaku e Brozovic, che sappiamo quanto siano importanti per noi”.

🗣️#Dimarco: “Se è più importante questo gol o quello di Riad? Speriamo lo sia il prossimo… Domenica con la Lazio ci aspetta una partita difficile, se continuiamo così ci toglieremo delle soddisfazioni”#InterJuve #CoppaItalia pic.twitter.com/Jl3WxTK1cP — Interlive (@interliveit) April 26, 2023

“Cosa mi ha detto Allegri prima della partita? Penso mi abbia fatto i complimenti per l’approdo in semifinale di Champions…”, ha concluso Inzaghi.