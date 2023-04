Ritorno clamoroso di Cancelo: tentativo di scambio alla pari

Sul portoghese non soltanto le attenzioni della Serie A ma anche della Liga spagnola, ecco lo scenario di mercato ideale per i blaugrana

Prima che giungesse in Serie A a mezzo di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, il nome di Joao Cancelo era soltanto agli albori della propria popolarità. Già tra le file del Valencia, certo, aveva dato dimostrazione di un talento inaudito. Motivo per il quale gli osservatori nerazzurri non hanno faticato a strappare quelle condizioni alla dirigenza spagnola, molto restia alla sua cessione al di sotto della cifra pattuita.

Le prestazioni dell’esterno destro con la maglia nerazzurra sono andate crescendo, tanto che ancora oggi viene ricordato nell’ambiente come una delle occasioni di mercato più ghiotte che l’Inter si sia fatta scappare nella sua storia recente. Ma la motivazione la conosciamo tutti: soliti problemi economici. Il decadimento del diritto di riscatto ha quindi favorito nuovamente il Valencia che, poco dopo il suo rientro, ha accettato la cessione a titolo definitivo alla Juventus per circa 40 milioni di euro. Coi bianconeri Cancelo ha raggiunto la propria consacrazione, per poi fare faville anche in Premier League. Oggi, però, il suo rapporto con Pep Guardiola e il resto dell’entourage del Manchester City si è raffreddato molto. Non è un caso che il tecnico spagnolo abbia deciso di privarsi di un elemento tanto importante e che sia stato ceduto in prestito al Bayern Monaco con discreta facilità. Il suo futuro è ancora tutto da definire, ma voci di corridoio lo hanno riaccostato all’Inter di recente.

Calciomercato, Cancelo all’Inter? Meglio il Barcellona

Peccato che in ottica nerazzurra il profilo di Cancelo è pura suggestione. A frenare la corsa dei nerazzurri ci sarebbero, come in passato, motivazioni di carattere economico e d’organico. La cessione del suo collega di reparto, Denzel Dumfries, non è infatti stata ancora perfezionata e senza di essa nessuno può muoversi in entrata.

Pertanto il nome del portoghese aleggia sul capo di Xavi come un desiderio da esaudire. Il Barcellona ne segue attentamente le gesta e vuole poter mettere le mani su di lui a fine stagione, una volta rientrato a Manchester. Quel che però blocca l’avanzamento delle trattative è al momento la delicatissima questione finanziaria, il caso ‘Negreira’ e lo sforamento del monte ingaggi secondo direttive del FFP. Soltanto una cessione oppure uno scambio alla pari, come nel caso dell’esterno offensivo Ferran Torres, potrebbero agevolare i dialoghi. Quest’evenienza è stata presa in considerazione e non si esclude che siano state apposte basi solide. L’ipotesi Cancelo-Inter è un nulla di fatto.