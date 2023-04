‘Bomba’ Sarri: via dalla Lazio e firma con l’Inter

Il futuro del tecnico toscano resta ancora da delineare del tutto. In caso di mancate rassicurazioni potrebbe addirittura finire per percorrere la tratta Roma-Milano. Ecco come stanno le cose

Al suo secondo anno di Lazio, Maurizio Sarri e i suoi calciatori stanno compiendo un percorso del tutto degno di nota, a tal punto che tale processo può seriamente finire per regalarli la qualificazione alla prossima edizione di Champions.

A testimoniarlo è proprio l’attuale classifica generale di Serie A, la quale interpreta quest’oggi Lazio momentaneamente ferma ben salda al secondo posto con 61 punti all’attivo, ben 7 in più rispetto all’Inter, loro prossima rivale in campionato tra le mura del ‘Meazza’ nella prossima domenica del 30 aprile. A onor del vero, infatti, il ‘Messaggero’ riferisce che la priorità del tecnico toscano è, senz’alcun ombra di dubbio, quella della permanenza sulla panchina dei biancocelesti: società con la quale ha un contratto con data di validità sino a giugno 2025, dopo aver rinnovato un solo anno fa.

Lo stesso e identico portale, che vi abbiamo accennato nelle righe precedenti, riferisce inoltre che Maurizio Sarri vorrebbe, dal canto proprio, ricevere nuove ed ulteriori rassicurazioni in merito al progetto tecnico dell’Aquila’. Ciò che il tecnico toscano si augura, infatti, non è nient’altro che l’acquisto di 4-5 nuove pedine di valore. Tutto questo, se non altro, per il fatto di poter dare continuità a tutto il buonissimo lavoro svolto sin qui…Altrimenti, l’ex tecnico di Napoli e Juve, potrebbe anche finire per guardare altrove con l’idea di migrare, magari, a Milano.

Calciomercato, Sarri-Lazio sarà addio ad una sola condizione: Inter, Milan, Everton e Newcastle alla finestra

Eccezion fatta per alcuni club di Premier League, con Newcastle ed Everton che continuano a mantenere più che concreto il loro interesse nei confronti di Maurizio Sarri, lo stesso tecnico toscano continua ad essere monitorato, probabilmente, sia da Milan che Inter.

A riportarlo, come già accennato infatti, è il ‘Messaggero’: portale che riferisce di questo potenziale interesse dell’Inter nei riguardi di Maurizio Sarri. In vista della prossima stagione, non a caso, l’intera dirigenza nerazzurra sta continuando a domandarsi se Simone Inzaghi potrà restare a sedere sulla panchina nerazzurra. Questa, però, è una decisione che verrà presa solamente nei mesi successivi e che dipenderà, quasi interamente, dalla qualificazione alla prossima edizione di Champions o meno. E’ questo, infatti, il motivo per cui la dirigenza interista ha già preso in considerazione tutta una serie di candidature, tra cui quella di Thiago Motta: quest’oggi in pole.

Nonostante il quotidiano online riferisca, però, di questo potenziale scenario, le cose sono meno semplici di quanto si possa pensare. Difficilmente, infatti, un dirigente di così alta caratura come Beppe Marotta arriverebbe ad ingaggiare uno come Maurizio Sarri: tecnico che, per carità, per il modo in cui fa giocare le proprie squadre non si discute minimamente ma che risulta, per il resto, una figura tutt’altro che semplice da gestire e, a tratti, ingombrante per il modo in cui si pone talvolta con i propri collaboratori dirigenziali. Un precedente? Il nome di Sarri venne già proposto ai nerazzurri all’epoca del 2021 direttamente dal proprio agente Fali Ramadani – nel momento in cui Antonio Conte andò via – e venne, senza fin troppi indugi, respinto immediatamente.

Per il resto, occorrerebbe inoltre una rivoluzione tecnico-tattica – con tanto di cambio di modulo da parte dell’Inter – che quest’oggi la ‘Beneamata’ non può certamente permettersi per via della precaria situazione economica che sta attraversando. Nel frattempo, sempre restando in tema Inter chiaramente, c’è qualcuno che ha già avuto a che fare in passato nel quartier generale situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ e che, a distanza di anni, rimpiange il modo in cui siano andate all’epoca le cose tra lui e i nerazzurri. Stiamo parlando di Walter Sabatini.

Sabatini a Tv Play: “La parentesi all’Inter il mio rimpianto più grande. Meritavano molto di più”

L’ex dirigente e calciatore del passato, Walter Sabatini, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, dove ha parlato a proposito della sua brevissima parentesi vissuta all’Inter: club al quale dette il proprio addio dopo nemmeno un anno dal suo approdo, quando ancora ricorreva precisamente il 2018, causa alcune divergenze di vedute. Queste le sue dichiarazioni.

“All’Inter avrei potuto fare meglio in tutto e per tutto. E’ colpa mia, ho sbagliato completamente approccio e non avrei dovuto accettare quella sorta di condizioni contrattuali. In quel quadro dirigenziale, che già c’era ancor prima che arrivassi, ero completamente marginale, ma io sono fatto così. Sono abituato ad essere un frontman che si interfaccia con tutti. L’Inter meritava molto di più, questo è il mio più grande rammarico che mi inquieta ancora tutti i giorni”.