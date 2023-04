“Accelerata”: da Investcorp a PIF, l’annuncio sulla cessione dell’Inter

Le dichiarazioni a Tv Play: “La famiglia Zhang non esce dall’Inter in perdita”. Ecco la situazione relativa al futuro del club nerazzurro

Le questioni di campo, dalla conquista della finale di Coppa Italia alla sfida di domenica con la Lazio di Sarri fondamentale in ottica corsa Champions, senza dimenticare l’imminente doppio derby col Milan che metterà in palio l’accesso all’ultimo atto della Champions, non spengono del tutto le voci in merito una possibile cessione dell’Inter da parte della famiglia Zhang.

A Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, Andrea Zanon ha spiegato come stanno le cose in base alle sue informazioni e sensazioni. Si parte dal capitolo Investcorp, il fondo del Bahrein ad oggi più accreditato per l’acquisto del club nerazzurro: “Ha espresso un interesse e non è la prima volta che lo fa per una squadra di calcio, ricordiamo il tentativo fallito per il Milan – le parole dell’imprenditore Italo americano fondatore di ‘Empower Capital’ e di ‘Confidente’ – Non è chiara, tuttavia, la sua posizione: sappiamo che sta cercando di raccogliere circa 650 milioni, ma sembra che al momento la cosa non sia andata a buon fine”.

Interessato all’Inter è anche Radrizzani, attuale patron del Leeds: “Se la squadra inglese dovesse retrocedere si bloccherebbe un po’ tutto. Un’acquisizione di Radrizzani dovrebbe essere in contemporanea con la cessione del Leeds”.

Zanon: “Zhang non uscirà in perdita dall’Inter. PIF e Amazon, vi spiego”

“La famiglia Zhang non uscirà in perdita dall’Inter – ha assicurato Zanon prima di ipotizzare una vendita della società nell’autunno del prossimo anno – Sì, credo possa esserci una accelerata proprio in quel periodo. Con l’attuale scenario non vedo scossoni, in autunno invece sì vedo la possibilità succeda qualcosa, anche con più di un protagonista oltre al Bahrein. PIF? L’Inter fattura la metà del Barcellona, nonché del PSG e del City. Questi sono numeri che anche gli investitori arabi guardano, poiché rappresentano gap sfruttabili. Dunque sicuramente gli arabi guardano con interesse e in diversi si stanno interessando, PIF compreso“.

A meno di sorprese, però, il futuro dell’Inter sarà targato USA: “Dalla sponda atlantica diversi fondi stanno guardando con interesse all’Italia, considerato le potenzialità con la costruzione di stadi di proprietà e con una migliore gestione dei diritti televisivi. Gli americani – sottolinea Zanon .- sono quelli che meglio gestiscono i brand”. A proposito di Stati Uniti, occhio ad Amazon: “Prima o poi acquisterà un club. Negli scorsi mesi si è parlato di un possibile acquisto del Napoli visto che in città era presente una delegazione del colosso di Bezos tanto quando una delegazione era in quel di Napoli“.