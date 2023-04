Salta tutto con la Juve, firma gratis con l’Inter

Un bianconero potrebbe anche finire per percorrere la tratta Torino-Milano in caso di mancato accordo sul rinnovo. Il nome è a dir poco da brividi

E’ bastata la sola rete siglata da Federico Dimarco al 15′ all’Inter per battere la Juventus e per raggiungere, un’altra volta ancora, la finale di Coppa Italia. Così come accaduto già nella scorsa annata, infatti, Simone Inzaghi è stato da punto e accapo in grado di prendersi beffe di Massimiliano Allegri, con quest’ultimo che, dopo aver perso sia finale di Supercoppa che di Coppa Italia nello scorso anno, non ha trovato nuove ed ulteriori garanzie contro i nerazzurri nemmeno in questa stagione.

C’è da dirlo però. Quella offerta dalla Juventus è stata una prestazione, a tutti gli effetti, opaca e che, per lunghi tratti della gara, ha dato l’impressione di vedere una squadra rinunciataria che, nemmeno, ha provato a riportare il match sul risultato di parità. Tra i calciatori che, per l’appunto, oltre a non essere risultati in giornata era, inoltre, visibilmente sconfortato dall’atteggiamento adottato dai propri compagni di squadra, vi è sicuramente lo stesso Angel Di Maria.

Come ormai risaputo, infatti, il neo Campione del Mondo ha sottoscritto nella passata estate assieme alla Juventus un accordo annuale, con tanto di opzione per un secondo ed ulteriore anno, che è partito da una base fissa di 7 milioni di euro, estendibili poi a seconda di alcuni e determinati obiettivi che sarebbe riuscito a raggiungere in questa stagione, ed è perciò in scadenza di contratto.

Proprio come riferisce Calciomercato.it, però, nonostante i colloqui tra le due parti restino più frequenti che mai, con tanto di rapporti ottimi sia da una parte che dall’altra, il potenziale rinnovo del ‘Fideo’ resta, ad oggi, in fortissimo dubbio. Come già anticipato, non a caso, Di Maria dispone momentaneamente di un contratto con data di validità sino a giugno 2023. E’ questo il motivo, a onor del vero, per cui l’argentino sta, tutt’ora, continuando ad interrogarsi sul proprio futuro attuando, perciò, tutta una serie di riflessioni.

Attenzione. Non è affatto finita qui però. Visto e considerato il fatto che, sinora, la ‘Vecchia Signora’ non ha ancora ottenuto la matematica certezza della partecipazione alla prossima edizione di Champions – con l’inchiesta Prisma che resta ancora aperta in parte – l’ex Psg potrebbe anche finire per dirigersi in un altro club nel corso della prossima estate: magari proprio all’Inter. Ecco come.

Calciomercato Inter: in caso di mancato rinnovo assieme alla Juve, Di Maria potrebbe prendere direzione Milano

Qualora ‘El Fideo’ e la Juventus non dovessero raggiungere alcun accordo sul potenziale prolungamento di contratto del calciatore argentino, lo stesso Angel Di Maria potrebbe, da quel momento in poi, finire per diventare oggetto di desiderio di tanti e tanti club europei, Inter inclusa magari.

Visto e considerato, infatti, che il neo Campione del Mondo vuole restare, almeno per un altro anno, a grandi livelli in Europa – con tanto di proiezione in vista della Copa America 2024 – gli intermediari di Angel Di Maria potrebbero, anche, finire per proporre il proprio assistito all’Inter: società che, anche lei, attuerà tutta una serie di cambiamenti là davanti nella prossima estate. Chi potrebbe essere, magari, a compiere un presunto assist nei confronti dei nerazzurri? Sicuramente i suoi connazionali Lautaro Martinez ed il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

E’ vero, momentaneamente, non c’è ancora nulla di concreto, ma questa resta comunque un’operazione che, nel caso in cui la si voglia seriamente portare a termine, dovrebbe e potrebbe chiudersi sulla base di un ingaggio in stile ‘Toro’. Di Maria percepisce, non a caso, quest’oggi 7 milioni di euro di base fissa e, nel caso in cui voglia davvero venire a Milano, dovrebbe accettare di ridursi il proprio stipendio leggermente al ribasso: più o meno sui 6-6,5 milioni di euro.