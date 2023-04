Il dopo Inzaghi si tinge di bianconero: “Il mio futuro si chiama Juve”

Il tecnico ha soltanto un obiettivo e non vuole pensare ad altro al momento, resta una pista percorribile dall’Inter in caso di esonero Inzaghi

Archiviata la qualificazione alle semifinali di Champions League ove incontrerà per l’ennesima volta il Milan nella doppia sfida di San Siro e il passaggio in finale di Coppa Italia con la Fiorentina, l’Inter è pienamente focalizzata sul campionato. Lì ha infatti ancora diverse partite importanti da disputare, specie contro alcune delle dirette rivali di questa stagione per meglio definire la lotta al vertice. Resta infatti in bilico la blindatura della top 4 per il prossimo anno, con conseguente posizione del tecnico Simone Inzaghi molto a rischio.

Nonostante il nome del piacentino sia finito più volte sulla bocca dei media con l’accusa di una cattiva gestione delle risorse e di alcune partite sulla carta ‘abbordabili’ dalla formazione nerazzurra, Inzaghi ha comunque avuto il pieno supporto da parte della dirigenza. Come ribadito ultimamente anche dall’amministratore delegato, sebbene il percorso in campionato non sia affatto soddisfacente, il bilancio stagionale resta positivo. E dunque non susciterebbero le condizioni per un cambio in panchina anticipato. A fine stagione, poi, si vedrà. Come anche sul mercato. Intanto la dirigenza tiene aperta la lista dei potenziali candidati pronti a prendere il suo posto. Escludendo l’azzardo Antonio Conte che verosimilmente resterà fermo ai box per un annetto in vista di una ripresa della Serie A, anche il profilo di Roberto De Zerbi potrebbe non muoversi affatto dalla Premier League. Un po’ per merito del Brighton, un po’ per le fantasie di altri top club. Così resta soltanto la buona e valida ipotesi Thiago Motta.

Calciomercato Inter, Thiago Motta e l’obiettivo Juve

Il tecnico del Bologna ha fatto tanta strada dalla prima esperienza in panchina. Ha risollevato l’ambiente dei felsinei dopo la perdita del compianto Sinisa Mihajlovic, fino a portarli a ridosso della zona Conference League. Fino alla fine dei giochi la speranza è di potervi accedere, ottenendo un risultato storico sulla falsa riga dell’impresa dell’Atalanta di tante stagioni orsono con Gasperini alla guida tecnica.

Alla domanda di ciò che ne sarà del suo futuro, però, l’italo-brasiliano non si sbilancia più di tanto. La verità è che attende il confronto diretto con il presidente Joey Saputo non appena si sarà stabilito in città per la prossima settimana. C’è chi ipotizza il rinnovo, chi invece accoglie la sua dipartita. Con buone possibilità di approdo all’Inter. Eppure Thiago Motta non vuole distrazioni. È pienamente concentrato sul proprio obiettivo: l’incontro di campionato in casa con la Juventus. Questo è l’unico spiraglio di futuro che vede innanzi a sé. E anche il direttore Marco Di Vaio rincara la dose: “Andrà ad allenare ad altri livelli prossimamente. Ma spero il più tardi possibile“. Prendiamo nota.

Ultime giornate di Serie A, la Lega ha deciso

In relazione al termine del campionato di Serie A, la Lega ha stabilito date e orari delle partite valevoli per la 35esima e 36esima giornata.

Nello specifico, si legge, Milan e Inter giocheranno le rispettive partite contro Spezia e Sassuolo sabato 13 maggio a metà strada fra i due derby di Champions League. A seguire i due incontri dei nerazzurri nel dettaglio.

INTER-SASSUOLO, sabato 13 maggio 2023 ore 20:45

NAPOLI-INTER, domenica 21 maggio 2023 ore 18:00