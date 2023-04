Ausilio ‘sogna’ il ritorno di Kovacic: spunta uno scambio pazzesco

L’ex centrocampista nerazzurro dovrebbe dire addio al Chelsea in estate e spera di tornare ad essere protagonista altrove, intanto incalza l’ipotesi Bundesliga

Tornare a vestire la maglia di un club con cui si è maturati calcisticamente è sempre una grandissima soddisfazione. Potrebbe essere il caso di Ivan Perisic, reduce da una stagione molto particolare tra le file del Tottenham dell’ormai ex Antonio Conte e desideroso di fare un nuovo salto in Serie A in futuro. Eppure le quotazioni di tale operazione sono nettamente in sfavore dell’Inter di Simone Inzaghi. Questo perché oltre alle divergenze di carattere economico che vi erano già state in passato con l’entoruage del calciatore, si andrebbe a sommare la presenza di Robin Gosens – sul quale la dirigenza non ha preso ancora una decisione certa – e di Federico Dimarco, ormai intoccabile.

Di conseguenza, Perisic potrebbe restare soltanto un ricordo. E come lui, anche l’altro croato Mateo Kovacic era stato accostato all causa nerazzurra per la seconda volta nella sua carriera per via delle costanti pressioni del suo estimatore Piero Ausilio. I tanti volti nuovi arrivati al Chelsea in questa stagione non gli hanno permesso di esprimere un buon calcio e, a quanto pare, la stessa presidenza in mano a Todd Boelhy ha intenzione di promuovere giocatori più freschi e dinamici per competere con le altre superpotenze europee. In questo scenario, il centrocampista sarebbe quindi stato invitato a dire addio alla capitale inglese già dalla prossima stagione senza possibilità alcuna di discutere sul rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2024. Il suo valore? Almeno 40 milioni di euro. E qui l’Inter incontrerebbe le prime difficoltà del caso. Per la dirigenza, infatti, sono troppi. Senza modo di poter scendere oltre. Al ché, approfittando della situazione di stallo, potrebbe saltare fuori l’assalto del Bayern Monaco a caccia di un buon centrocampista jolly.

Calciomercato, altro che Inter: Kovacic in Germania

I bavaresi seguono le sue gesta dal momento in cui lo stesso allenatore Thomas Tuchel si è insediato sulla panchina dopo l’esonero di Julian Nagelsmann. Il tecnico tedesco aveva allenato Kovacic proprio al Chelsea e uno come lui gli farebbe davvero comodo.

Così, senza dover necessariamente ricorrere ad una spesa cash, il Bayern potrebbe anche intraprendere una trattativa di scambio incredibile agli occhi delle altre pretendenti internazionali. Investendo sul cartellino di Leroy Sané, da tanti anni ormai lontano dall’Inghilterra, ove vi farebbe ritorno seguendo le orme di sua moglie ormai stufa dell’ambiente tedesco e tornata oltremanica proprio di recente. A conti fatti, dunque, lo scambio Kovacic-Sané darebbe conforto a entrambe le parti. Probabilmente un po’ meno allo stesso Chelsea che ha voglia di far progredire soltanto talenti under-25.