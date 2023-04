Milan-Inter, è tutto vero: accordo raggiunto

Si scaldano i motori della sfida d’andata delle semifinali di Champions League tra le due milanesi, ecco la novità in termini di diretta televisiva

Trepidante attesa, cuori in agitazione. Sensazioni del tutto normali. E no, non è soltanto un bel sogno. Non accadeva nulla di simile da troppi anni, questo ha contribuito a farlo sembrare tale. È la pura e semplice realtà dei fatti.

Il Milan, da un lato, ha superato con astuzia il Napoli capolista di Serie A nella gara di ritorno del quarti di finale di Champions League staccando il pass per le semifinali. Dall’altra parte l’Inter, sua eterna storica rivale, impeccabile nel proprio percorso europeo anche contro le due portoghesi Porto e Benfica. Il Derby della Madonnina torna a colorare i cieli della massima competizione europea per club in un momento di forma smagliante per il calcio italiano. Per l’occasione, inutile ribadirlo, i due tecnici Stefano Pioli e Simone Inzaghi vorranno avere a disposizione l’intero organico. Perché ogni scelta, ogni dettaglio verranno curati per far sì che le rispettive squadre abbiano un vantaggio fisico e mentale sull’avversaria. Ma non si tratta soltanto di questo.

Milan-Inter in chiaro, ecco l’annuncio su scala nazionale

Per permettere anche ai tifosi non presenti sugli spalti di San Siro di godere di uno spettacolo simile e dall’impatto mediatico notevole direttamente da casa, cambierà qualcosa sulla solita tabella di marcia del palinsesto televisivo.

La piattaforma di streaming Prime Video del gestore Amazon – il quale detiene i diritti in esclusiva di buona parte delle migliori partite della competizione – ha raggiunto un importante accordo con la migliore offerente, Sky Italia, per la trasmissione in diretta del match in chiaro. Si tratta di un passaggio necessario, per il detentore Amazon, in virtù del regolamento Agcom – delibera 131/12/CONS sulla base dell’articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi – sulla trasparenza di fruizione di un evento di simile portata e copertura stimata all’80% dello share nazionale. Pertanto, la partita verrà trasmessa anche sul canale TV8 del digitale terrestre. Ora non resta che attendere, facendo un bel conto alla rovescia. Come fosse capodanno.