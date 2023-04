Quaranta milioni per Milinkovic-Savic: Marotta, la verità fa male

Il serbo è in scadenza nel 2024 assieme alla Lazio. Già in quest’estate potrebbe consumarsi l’addio tra le due parti, ma la pista Inter è alquanto lontana. Ecco i perché

Eccezion fatta per i vari Barella, Tonali, Lobotka e così via visti negli ultimi anni, se c’è un altro centrocampista che si è reso più dominante di tutti in queste ultime stagioni trascorse in Serie A, quello è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic.

Tifo a parte, non si può far altro che ammetterlo. Sin dal suo approdo in Italia, il serbo è riuscito senza fin troppi indugi a mettersi, immediatamente, in grossissima evidenza. Oltre 300 presenze complessive totalizzate assieme alla Lazio, società di cui ne è entrato a far parte nell’ormai lontano 2015, e con la quale ha già totalizzato ben 66 reti e 59 assist totali in sette anni e mezzo inoltrati trascorsi in quel di Roma pur essendo un centrocampista.

Le sue prestazioni hanno, non a caso, attirato la fortissima attenzione da parte dei maggiori club europei negli ultimi anni ed è stato proprio ciò, a onor del vero, a far sì che in qualsiasi finestra di calciomercato spuntassero alcuni rumors di mercato che vedevano costantemente Milinkovic-Savic lontano dalla Lazio. Ciò nonostante, il serbo non si è mai allontanato dalla Capitale, perlomeno fino a questo momento.

Ciò che fa più paura a Lotito e i suoi, infatti, è il fatto che il classe ’95 disponga di un contratto con data valida sino a giugno 2024 e può, sicuramente, essere questo a far sì che lo stesso numero 21 biancoceleste arrivi, magari, già nel corso della prossima estate a salutare i suoi compagni di squadra. No, in tal caso, nemmeno ad un anno dalla scadenza Milinkovic potrebbe approdare all’Inter ed eccone spiegati i motivi.

Calciomercato, Milinkovic può dire addio alla Lazio già in estate per 40 milioni: zero speranze per l’Inter però

Pur stravedendo per lui da moltissimi anni, a tal punto che provò a portarlo al proprio fianco quando ancora ricopriva le vesti di dirigente della Juventus, Beppe Marotta deve, ad oggi, accettare l’idea di non poter avere a che fare momentaneamente con Sergej Milinkovic- Savic, tantomeno in questo momento in cui l’Inter sta attraversando una situazione economica alquanto disastrosa.

Ad essere sinceri, già dal momento in cui Simone Inzaghi ha messo piede per la prima volta piede in quel di Milano si era parlato anche di un possibile approdo del serbo all’Inter ma, nonostante questo, se nulla di tutto ciò accaduto, è proprio per via del fatto che i nerazzurri non possono minimamente permettersi di versare una cifra del genere nelle casse di qualsiasi altro club, in questo caso della Lazio.

A maggior ragione, anche nella prossima estate – dove probabilmente Milinkovic-Savic darà il proprio addio alla Capitale visto e considerato il suo contratto in scadenza nel 2024 – la ‘Beneamata’ dovrà senz’alcun ombra di dubbio farsene una ragione e rinunciare al solo ed unico pensiero di provare ad ingaggiare l’ex Genk. Questo, se non altro, per il fatto che il classe ’95 potrebbe finire per dire addio a fronte di un’offerta compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro per via del suo ultimo e solo anno di contratto che gli è rimasto alla Lazio.

A rimetterci, dunque, è non solo Lotito – che fino ad un solo anno fa chiedeva il doppio per lasciarlo andar via – ma anche l’Inter che non può certamente permetterselo a livello economico.