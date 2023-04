Assalto al big dell’Inter: Fabian Ruiz più 50 milioni

Un big nerazzurro su tutti resta da considerarsi praticamente incedibile. In caso d’offerta folle però l’Inter può anche arrivare a cederlo. Ecco che spunta fuori il piano shock da Parigi

In tanti si ricorderanno di Fabian Ruiz, centrocampista accasatosi al Napoli quando ancora ricorreva l’ormai lontano 2018 e rimasto poi al fianco dei partenopei per ben quattro anni dicendo, conseguentemente, addio alla Serie A e all’Italia intera nella scorsa estate.

Per quanto il classe ’96 potesse considerarsi all’epoca uno dei migliori centrocampisti in circolazione, la stessa e identica cosa, invece, non può affatto dirsi quest’oggi. Ad essere sinceri, infatti, una volta approdato in quel di Parigi, Fabian Ruiz ha da quel momento in poi perso quello smalto che aveva inizialmente quando ancora in forza al Napoli. A testimoniarlo è proprio la sua tabella di marcia dalla quale si evince che, a differenza di quanto accaduto nella sua esperienza italiana – dove aveva collezionato 22 reti e 15 assist pur essendo una ‘semplice’ mezz’ala di ruolo – ha ora messo a referto in questa stagione 1 solo gol e 2 misere assistenze totalizzando, inoltre, appena 1620′ in Ligue 1.

Insomma, è ormai chiaro a tutti, quindi, che cosa sia accaduto al centrocampista natio di Los Palacios y Villafranca una volta accasatosi al Psg: club in cui, per l’appunto, anche a distanza di mesi non è ancora riuscito ad esprimersi al massimo delle proprie potenzialità e non venendo preferito, talvolta, nemmeno a centrocampisti come Vitinha o Carlos Soler dal suo attuale tecnico Christophe Galtier. Proprio per tale motivo, dunque, un suo potenziale addio a fine stagione è tutt’altro da escludere con l’ipotesi che possa essere offerto, magari, proprio all’Inter in questo modo: club che ha già dato modo di far capire a tutti quanti, in qualche maniera, quelle che sono le proprie intenzioni a riguardo.

Calciomercato Inter, il Psg può pensare all’affare Fabian Ruiz-Barella più 50 milioni: cosa fanno sapere i nerazzurri

Pur avendo un contratto con data di validità sino a giugno 2027 assieme ai parigini, Fabian Ruiz potrebbe arrivare a dare il proprio addio al Psg dopo una sola ed unica stagione trascorsa dalle parti della Tour Eiffel con l’idea, magari, di tornare a fare rientro in Italia…Eventualmente proprio all’Inter.

Tutt’altro che discreta, infatti, la sua stagione trascorsa sin qui in Francia dove, come vi abbiamo già accennato, il forte centrocampista spagnolo ha raccolto solamente 23 presenze nel campionato di Ligue 1. Per il resto, invece, se c’è un altro calciatore di attuale proprietà dell’Inter che su tutti interessa particolarmente ai parigini – eccezion fatta per Milan Skriniar, il quale si trasferirà alla corte di Galtier a partire dal prossimo luglio in poi, ammesso e concesso che dia nuove ed ulteriori garanzie dal punto di vista fisico – quello è sicuramente Nicolò Barella.

Così come il forte centrocampista cagliaritano ha già attirato, da anni, la fortissima attenzione da parte di Real Madrid e Liverpool – con Ancelotti e Klopp che erano e restano sinora due dei suoi più grandi estimatori a livello internazionale – Barella è riuscito nell’intento di attirare anche l’interesse del Psg. In tal senso, è proprio a questo punto che ‘Les Parisiens’ potrebbero iniziare a ragionare in ottica di un possibile scambio con Fabian Ruiz, proprio per via di tutti quei motivi che vi abbiamo accennato fino ad un attimo fa.

L’idea che potrebbe, dunque, prendere piede dalle parti di Parigi potrebbe essere quella di un potenziale scambio Barella-Ruiz – quest’ultimo valutato sui 25-30 milioni – più un conguaglio da 50 milioni di euro in favore dell’Inter: proposta alla quale i nerazzurri risponderebbero ugualmente di no pur apprezzando calcisticamente il buon centrocampista spagnolo. Questo, se non altro, per il fatto che la dirigenza della ‘Beneamata’ reputa, ad oggi, ‘Barellino’ incedibile a tutti gli effetti…Salvo, proprio, l’arrivo di qualche offerta irrinunciabile dalle parti di ‘Viale della Liberazione’.