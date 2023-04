Sensi risorge e dice addio all’Inter: scambio tutto nerazzurro

Stagione a palla quella disputata sin qui dall’urbinate. L’ex Sassuolo non rientra comunque nei piani dell’Inter e può dire addio già in estate tramite contropartita

Complice tutta quella serie di infortuni rimediati quando aveva ancora indosso la maglia dell’Inter, ben undici per l’esattezza, Stefano Sensi ha da quel momento in poi lasciato, temporaneamente, Milano per poter accasarsi in prestito dapprima alla Sampdoria e poi al Monza in quest’ultima stagione ricorrente.

E’ stato, infatti, nell’ambiente brianzolo che il classe ’95 pare essersi ritrovato e lo ha fatto confezionando non soltanto tantissime giocate di qualità, ma anche mettendo a referto 3 reti e 2 assist. Per il resto, ammontano già a 25 i gettoni stagionali del forte centrocampista ‘made in Italy’, reo di aver accusato in passato – come già accennato del resto – fin troppi infortuni. Una cosa è certa però. Perlomeno sino ad oggi.

In quel di Monza, Sensi ha sia avuto modo di poter dare lustro alle proprie giocate sopraffine che di reggere dal punto di vista fisico e, non si può far altro che ammetterlo, se integro fisicamente, l’ex Sassuolo può seriamente fare la differenza. Di questo l’Inter non vuole affatto saperne però, a tal punto che i nerazzurri sono già pronti ad approfittare di questa situazione per poterlo cedere nell’arco della prossima estate…Magari, questa volta, a titolo definitivo o attraverso uno scambio (e non tramite la via del prestito). In tal senso, occhio a questo potenziale scenario di mercato che può giungere direttamente dalla A.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea di scambio alla pari in Serie A: occhio all’affare Sensi-Ederson

Le prestazioni fornite da Stefano Sensi in quest’ultimo arco di tempo possono aver, certamente, attirato l’attenzione di diversi club militanti, quest’oggi, nel campionato di Serie A.

A differenza dell’Inter, infatti, c’è sicuramente qualche altra società che si è, sicuramente, detta sorpresa dalla continuità di rendimento avuta dal classe ’95 in questa stagione, visti e considerati i precedenti per nulla sorridenti. In tal senso, a poter compiere magari la prima mossa, potrebbe essere proprio l’agente del diretto interessato. Stiamo parlando di Beppe Riso: intermediario che cura, da diverso tempo ormai, gli interessi di Stefano Sensi e che, eventualmente, potrebbe finire per proporre un tentativo di scambio alla pari all’Atalanta, ancor più nel dettaglio per Ederson che, ad essere sinceri, non sta attraversando una stagione particolarmente esaltante.

Il centrocampista brasiliano ha, sin qui, totalizzato sì 30 presenze stagionali al fianco della ‘Dea’ non partendo, però, spesso e volentieri sin dalle prima battute iniziali. Peraltro, per lui, sono giunte 1 sola rete ed 1 misero assist. E’ vero. Ad oggi non c’è ancora nulla di confermato in quanto, perlomeno momentaneamente, il Monza resta lì in prima fila per poter provare ad ottenere a titolo definitivo i diritti sulle prestazioni sportive di Stefano Sensi anche se questa resta, comunque, uno scenario da non dover scartare ancora del tutto.