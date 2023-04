Brozovic in bianconero: occasione irrinunciabile per l’Inter

Il centrocampista croato potrebbe lasciare il sodalizio nerazzurro in estate a fronte di una maxi entrata cash, ecco il piano della diretta concorrente

Sebbene non abbia preso parte al primo spezzone del ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, Marcelo Brozovic ha avuto l’occasione di entrare in cabina di regia nel corso della seconda frazione di gioco per donare equilibrio e solidità alla manovra nerazzurra laddove la stanchezza iniziava a farsi sentire.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, il centrocampista croato resta sempre un elemento di estrema importanza per lo scacchiere di Simone Inzaghi. Solo con meno verve rispetto al passato. Non gode dello stesso minutaggio di prima, quando era lui a riempire gli spazi al posto di Hakan Calhanoglu che invece figurava alla sua sinistra in qualità di mezz’ala. Ma nel corso della stagione, si sa, molte cose possono cambiare anche a livello strutturale e tecnico. Complici infortuni, momenti di scarsa forma fisica o mentale. Brozovic è in fase di ripresa da tutto questo. E quindi, prima o poi, ci si aspetta che possa tornare ai livelli prestazionali originari. Scalzando il collega turco dal piedistallo, oppure facendolo coesistere nuovamente nell’impianto originario. Soluzione in divenire. Sempre che il mercato non ci metta lo zampino.

Calciomercato, pericolo Brozovic dalla Premier: 35 milioni subito

Consci della rivisitazione del suo status in squadra, molti club europei stanno iniziando ad informarsi sulle richieste economiche dell’Inter al momento dell’apertura della sessione estiva di mercato.

L’idea, specie dei club di Premier League fra cui il Liverpool, sarebbe quella di prelevarlo rispettando lo scoglio dei 35 milioni di euro imposto dalla dirigenza per generare una grande plusvalenza col minimo sforzo. Non una grossa somma neppure per il Newcastle United, in pole per il suo cartellino. Come raccontato da ‘calciomercatoweb.it‘, i bianconeri inglesi hanno voglia di affiancarlo all’astro nascente Bruno Guimaraes per completare il reparto con la giusta dose di esperienza e lucidità in fase di impostazione. Al contempo, da tenere sotto controllo anche il Barcellona di Xavi che avrebbe indicato in lui il potenziale erede di Sergio Busquets già dalla prossima stagione. In ogni caso, semmai non arrivassero offerte concrete al cospetto di Giuseppe Marotta, l’Inter può dormire sonni tranquilli: il contratto del croato parla di 2026 come data di scadenza, lasciando dissolvere nel vento il pericolo di perdita a parametro zero. Vero incubo dopo il polverone Skriniar.