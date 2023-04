Inter-Lazio, la gara degli ex fondamentale per la Champions

Nerazzurri e biancocelesti si giocano una buona fetta della qualificazione alla prossima edizione di Champions. Nel frattempo, sarà la gara dell’ex per molti

Tra circa due ore esatte, Inter e Lazio metteranno piede in campo dove sono pronte a promettersi battaglia pur di provare ad avere la meglio l’una sull’altra. Da un lato troveremo, infatti, la squadra di Maurizio Sarri, momentaneamente ben salda al secondo posto in classifica con 61 punti all’attivo, mentre dall’altra la formazione di Inzaghi, uno dei grandi ex della gara e, quest’oggi, piazzato lì in sesta posizione a quota 54.

Sarà fondamentale per ognuna delle due, non a caso, entrare in campo sin dai primi istanti di gara col piglio giusto. Certo è, però, che se c’è qualcuna che proviene da un periodo leggermente migliore rispetto all’altra, quella è sicuramente la Lazio. Classifica a parte, a dirlo sono proprio gli ultimi risultati ottenuti. I ragazzi di Maurizio Sarri provengono, infatti, da tre vittorie consecutive in campionato, ottenute rispettivamente contro Roma, Monza e Juventus, fino a quando non è arrivata poi la batosta maturata per 1-0 nello scorso turno con il Torino.

Momento del tutto contrapposto, invece, per Inzaghi e i suoi, i quali – tolto l’ultimo successo ottenuto in campionato contro l’Empoli – hanno racimolato 1 solo punto dalle gare giocatesi contro: Spezia, Juventus, Fiorentina, Salernitana e Monza. Un momento di pieno buio totale il loro, ma dal quale, a quanto pare, Lautaro e compagni sembrerebbero aver finalmente imparato la lezione. A testimoniarlo sono stati gli importanti successi rimediati contro il Benfica e la ‘Vecchia Signora’, rispettivamente in Champions League e Coppa Italia e dai quali sono giunti l’accesso ad una semifinale e ad una finale di una e dell’altra competizione.

Fatta tutta questa serie di premesse, però, a parlare sarà – come sempre, del resto – il campo. Questa sarà, infatti, non soltanto una partita qualunque per via dell’alta posta in palio, ma anche perché, tra due ore esatte, si riconcilieranno i destini di molti ex: i quali troveranno di fronte a sé il proprio passato.

Inter-Lazio è non solo una gara da Champions ma anche quella degli ex: Inzaghi, Acerbi, Correa e non solo

Alle ore 12:30 in punto, in questo Inter-Lazio, avranno modo di scendere in campo tanti e tanti ex della gara. Uno dei tanti che viene facilmente alla bocca, è sicuramente Simone Inzaghi.

L’attuale tecnico dell’Inter ha, infatti, condotto sin da sempre una vita legata alle radici biancocelesti e lo ha fatto restando al fianco della Lazio per ben 9 anni da calciatore e per altre lunghissime 10 stagioni, queste ultime consecutivamente, in vesti da allenatore…Fino a quando non si è fatta poi avanti la ‘Beneamata’. E’ stato, non a caso, nell’estate del 2021 che il tecnico piacentino ha dato i propri saluti a Lotito e i suoi per poi far meta in quel di Milano. Ad ogni modo, però, Inzaghi non è e non sarà di certo il solo ex della gara.

Così come lui, infatti, ci saranno altri 4 calciatori che incroceranno, da punto e accapo, il proprio passato. Andando in ordine, stiamo parlando di: Stefan de Vrij, Joaquin Correa, Francesco Acerbi e Matias Vecino, quest’ultimo reo di aver percorso la tratta inversa nella scorsa annata rispetto agli altri giocatori in questione. Insomma, nessuno può dire fino a questo momento con esattezza, quello che sarà il risultato finale della gara. Certo è, però, che sia una compagine che l’altra sono pronte a darsele di santa ragione.