225 milioni di euro, Al-Khelaifi fa ‘tremare’ gli interisti

Il Psg non molla un big dell’Inter. Nella prossima estate sarà rivoluzione e grazie ad un importante tesoretto, i parigini possono seriamente mettere a dura prova i nerazzurri. Le novità

Se c’è una vera e propria big europea, su tutte, che ben presto attuerà una vera e propria rivoluzione estiva, quello è sicuramente il Psg. Data la mancata conquista della Champions League anche in questa stagione, infatti, i parigini hanno dunque deciso di rimandare la propria missione al prossimo anno. L’obiettivo resta, non a caso, come già fatto più e più volte d’altronde, quello di arrivare ad ingaggiare i migliori calciatori in circolazione: con uno di questi che può giungere direttamente dall’Inter.

Già nel recente passato, infatti, a far venire l’acquolina in bocca ai più grandi dirigenti d’Europa ci hanno pensato, proprio, i nomi di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni (giusto per citarne qualcuno). Proprio quest’ultimo, ad essere sinceri, è stato sostanzialmente ad un passo dall’essere ceduto dai nerazzurri poco più di un anno fa. Ricorreva, su per giù, giugno 2022 e il nome di ‘Jerry’ – così soprannominato dai propri compagni di squadra – venne accostato con insistenza al Tottenham quando ancora, all’epoca, c’era il suo ex allenatore Antonio Conte: col quale ha, peraltro, trascorso una parentesi di due anni da tutt’altro che poco conto all’Inter.

Ora, con l’avvento della prossima finestra di calciomercato estiva, tantissime big europee – Psg su tutti – hanno già iniziato a nutrire dentro di sé un profondo desiderio: ossia quello di andare alla ricerca di quanti più rinforzi possibili in vista della prossima stagione. Nel caso dei parigini, a onor del vero, è trapelato fuori che Al-Khelaifi e compagnia sono disposti a privarsi di alcune pedine che non reputano, per nulla, al didentro del proprio progetto tecnico per poi utilizzare i ricavi delle loro rispettive cessioni in altri affari. Sgranate per bene gli occhi ora. Perché uno dei maggiori profili che continua a togliere, costantemente, il sonno alla stragrande maggioranza dei dirigenti des ‘Les Parisiens’ è, proprio, quello di Nicolò Barella.

Calciomercato Inter, il Psg non molla Barella: già programmati i primi 4-5 colpi estivi da 225 milioni

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe‘ nelle ultime ore, il Psg è disposto ad attuare, nel corso della prossima estate, tutta una serie di cessioni – vedasi i casi di Fabian Ruiz, Carlos Soler e tanti altri – per poi andare all’assalto di alcune determinate pedine, Nicolò Barella incluso.

Si legge, infatti, che i parigini sono pronti a rinforzare qualsiasi loro reparto. L’obiettivo resta, non a caso, quello di mettere a segno, quanto prima possibile, 1-2 acquisti in difesa, 2 colpi lì in mediana e l’innesto di un altro centravanti che arrivi a far coppia, da qui in poi, con Neymar e Mbappe, vista e considerata soprattutto la partenza di Lionel Messi, la quale si concretizzerà a zero. Tra i seguenti nomi – eccezion fatta per Axel Disasi, Jean-Clair Todibo, Khephren Thuram ed un forte centravanti tra Kane, Osimhen, Kolo Muani o Marcus Thuram – figura anche quello di Nicolò Barella.

Il Psg potrebbe, infatti, arrivare a mettere in fortissima tentazione l’Inter con una vera e propria offerta irrinunciabile. E’ questo, non a caso, ciò che chiedono i nerazzurri pur di arrivare a privarsi, eventualmente, della fortissima mezz’ala sarda un giorno: un’offerta a cifre stellari. La ‘Beneamata’, come già anticipato in tantissime altre circostanze del resto, non lo reputa affatto in vendita…Ma è anche altrettanto chiaro che, in caso di offerta in arrivo attorno ai 70-80 milioni di euro, i primi a poter spingere per un suo potenziale addio sarebbero proprio Marotta e Ausilio, data la precaria situazione economica che l’intera società del ‘Biscione’ sta continuando ad affrontare tutt’ora.