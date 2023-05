Incertezza Bastoni: il top club chiude a prezzo ribassato

Possibile affarone in arrivo per una big europea. Il centrale nerazzurro è in scadenza nel 2024 e questo sta facendo sì che venga esposto ai più grandi pericoli esteri. La situazione

Sono trascorsi, ormai, praticamente due lunghissimi anni dall’ultima volta in cui Alessandro Bastoni ha esteso la durata del proprio contratto assieme all’Inter, club col quale siglò nello scorso maggio 2021 un accordo triennale con data di validità, per l’appunto, sino a giugno 2024.

A distanza di un bel po’ di anni, però, il centrale natio di Casalmaggiore non ha ancora siglato alcun altro rinnovo assieme all’Inter ed è proprio questo che sta attirando, a onor del vero, la fortissima attenzione di gran parte delle big europee. Pensiamo innanzitutto al Tottenham, club che già nel corso della passata estate fu ad un passo dal portare a termine una vera e propria avanzata offensiva nei confronti del classe ’99, poi stroncata immediatamente dall’Inter, anche e soprattutto per volere del calciatore stesso.

Ad ogni modo, in questi ultimi mesi si è parlato moltissimo a proposito del potenziale rinnovo di contratto del diretto interessato assieme ai nerazzurri, senza che se ne facesse nulla fino a questo momento però. Bastoni – ormai in rosa dall’estate del 2019 – tiene moltissimo alla causa interista…Anche se – come ormai risaputo – nel calcio, così come nella vita, le cose non vanno sempre e comunque nella maniera in cui si vorrebbe realmente. Proprio per questo, con un contratto che scadrà tra poco più di 12 mesi, Bastoni continua a restare, tutt’ora, nel mirino delle più importanti big europee: Bayern Monaco incluso.

Calciomercato Inter, resta vivo l’interesse del Bayern per Bastoni: in caso di non rinnovo basteranno ‘soli’ 40 milioni

Dalla Germania danno il Bayern Monaco propensissimo a rinforzare la propria rosa grazie all’innesto di nuove pedine in difesa dall’altissima caratura internazionale. Tra i tanti profili monitorati, con insistenza, dall’intera dirigenza bavarese figura anche il nome di Alessandro Bastoni: calciatore per cui i tedeschi potrebbero arrivare a compiere un concreto tentativo già nel corso della prossima estate.

Il centrale natio di Casalmaggiore piace, infatti, moltissimo a Tuchel sin dai tempi in cui sedeva sulla panchina del Chelsea ed ecco che ora, a distanza di un po’ di tempo, sorge fuori un nuovo ed ulteriore scenario. Nel caso in cui Bastoni e l’Inter non dovessero aver ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo entro il prossimo luglio, sarebbe proprio a quel punto che i bavaresi potrebbero farsi avanti sul serio e a provare a chiudere, di conseguenza, con una offerta praticamente al ribasso, vista e considerata la sua scadenza a giugno 2024. Più o meno, questa presunta offerta, può arrivare ad aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro in cash.

Ad ogni modo, però, pur non avendo ancora rinnovato – e come già anticipato del resto – Bastoni tiene moltissimo all’Inter, a tal punto che filtra già una buona dose di ottimismo su questo suo potenziale ed imminente rinnovo che dovrebbe concretizzarsi già nel corso della prossima estate, a maggior ragione se i nerazzurri dovessero ottenere, in questi mesi, il pass per la partecipazione alla prossima edizione di Champions League.