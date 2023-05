Visita in sede e accordo: si aspetta l’annuncio ufficiale

Incontro ai vertici tra la dirigenza nerazzurra e i rappresentanti del gruppo imprenditoriale, al via una potenziale nuova partnership

Gli importanti risultati maturati sul campo in Champions League e Coppa Italia fanno respirare l’Inter anche sotto il profilo dei ricavi economici. Una mano essenziale per dare nuovo equilibrio alle casse societarie, precedentemente affannate dal peso dei debiti – specie quello con Oaktree parzialmente coperto dal presidente Zhang negli ultimi mesi – e anche da bilanci in negativo. Si tratta già di un bottino da più di 100 milioni, ai quali andranno comunque affiancati tutti i ricavi derivanti dalle cessioni dei calciatori in esubero secondo indicazione dello staff di Simone Inzaghi in collaborazione con la dirigenza nerazzurra.

Al contempo, però, proprio di recente l’Inter ha dovuto tagliare i ponti con il main sponsor Digitalbits, reduce da alcuni problemi a livello societario e finanziario che hanno impedito di generare l’ultimo versamento spettante dall’accordo con il club nerazzurro. Pertanto, come anche nel caso della Roma, la scelta temporanea di rimuovere lo sponsor dalle maglie della Prima Squadra rappresenta soltanto il primo passo verso nuove frontiere di sponsorizzazione. Al momento i vertici societari sono già alle prese con la ricerca di nuove collaborazioni per il futuro e in questa direzione si è mossa la Skyland Energy, colosso nell’industria di pannelli fotovoltaici. Stando agli ultimi aggiornamenti, gli uffici di Viale della Liberazione sono stati sede di un incontro tra le parti per sancire l’inizio di una potenziale partnership che potrebbe essere ufficializzata già nei giorni a seguire.

Inter con Skyland Energy: nuovo accordo all’orizzonte

Nel video trapelato su YouTube si legge: “Una visita che ha evidenziato l’interesse di Skyland Group per l’importante club calcistico da sempre nel cuore di milioni di tifosi in tutto il mondo“.

Che possa dunque essere l’inizio di un nuovo ciclo di investimenti, atti a formare lo scheletro finanziario di un club in assoluto bisogno di operazioni stabili. Nulla è dunque lasciato al caso, anche in funzione di smorzamento delle voci sul futuro del club e le possibilità di cessione delle quote societarie a cordate estere.