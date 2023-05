Accordo raggiunto col nuovo allenatore: subito tris di giocatori

E’ tutto fatto. Tecnico e club hanno già trovato l’intesa per far sì che il loro matrimonio vada in porto. Già pronto, inoltre, il triplo acquisto

Mai come prima d’ora, Simone Inzaghi era stato così in forte discussione. Complici gli 11 ko totalizzati in campionato in questa stagione, infatti, la panchina del tecnico piacentino ha iniziato a traballare in una maniera spaventosa ed ora è proprio per questo che il suo futuro continua a restare appeso ad un filo.

Nonostante la Supercoppa vinta nel bel mezzo del gennaio scorso contro il Milan, il prestigioso traguardo ottenuto in Champions, dove l’Inter è tornata dopo tantissimi anni tra le prime quattro d’Europa, e la finale appena raggiunta in Coppa Italia, il futuro dell’ex tecnico della Lazio resta ancora, interamente, da decifrare. Tutto dipenderà, infatti, da una sola ed unica cosa. Nel caso in cui la ‘Beneamata’ dovesse terminare entro la fine di quest’annata tra le prime quattro della classe, allora la panchina di Simone Inzaghi potrà dirsi, con ogni probabilità, salva. In via contraria, invece, tra il tecnico piacentino e i nerazzurri sarà, certamente, addio.

Lo testimonia, inoltre, il fatto che in tutti questi ultimi mesi è emersa fuori la candidatura di diversi profili destinati, eventualmente, a poter raccogliere l’eredità del tecnico piacentino. Eccezion fatta per i nomi di De Zerbi, la suggestione Conte e Thiago Motta – con quest’ultimo, ad oggi, in pole sia per costi che per idee – era sorto fuori anche quello di Mauricio Pochettino: tecnico che era stato accostato ai nerazzurri in maniera del tutto timida e che è destinato, ora come ora, a diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Chelsea.

Calciomercato, altro che Pochettino-Inter: già trovato l’accordo per il suo passaggio al Chelsea

Dopo la parentesi passata vissuta in Inghilterra prima al Southampton e poi al Tottenham, con tanto di esperienza trascorsa al Psg, terminata successivamente grazie alla via dell’esonero avvenuto a luglio 2022, Mauricio Pochettino tornerà, a distanza di anni, ad allenare in Premier League.

Il tecnico argentino diventerà, infatti, il nuovo allenatore del Chelsea: club col quale ha già trovato l’accordo per far sì che questa importante operazione di mercato vada in porto. Pur essendo stato accostato, in passato, all’Inter in maniera del tutto timida, infatti, Pochettino non è mai e poi mai stato da considerarsi il potenziale traghettatore di Simone Inzaghi. Non è affatto finita qui però. Una volta diventato il nuovo tecnico dei ‘Blues’, lo stesso coach argentino è pronto a poter richiedere alla sua nuova dirigenza un triplo colpo di mercato.

Stiamo parlando dell’interesse che il Chelsea continua a nutrire nei confronti di Andre Onana e Denzel Dumfries, calciatori che continuano a rimanere indirizzati in orbita Premier League e, peraltro, entrambi in uscita dall’Inter (il primo dei due solo per via della ricchissima plusvalenza che regalerebbe ai nerazzurri). Per il resto, infine, c’è anche la situazione Lukaku che necessita di essere decifrata ancora del tutto ma, magari, potrebbe essere proprio lo stesso Pochettino a fare da paciere tra entrambe le parti.

Nel frattempo, però, ciò che è certo, è il fatto che il tecnico argentino è pronto a fare ritorno tra il calcio delle grandi d’Europa.