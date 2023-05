Adani: “Inzaghi via dall’Inter”. Poi ‘annuncia’ il nome del sostituto

L’ex difensore nerazzurro ha dato il proprio giudizio riguardo la gestione tecnico-tattica della ‘Beneamata’ ammettendo: “L’Inter cambierà allenatore”. Ecco chi al suo posto

Sono stati, indubbiamente, mesi del tutto travagliati quelli vissuti ultimamente dall’Inter. A differenza di quanto accaduto in Champions League infatti, dove i ragazzi di Inzaghi sono addirittura riusciti nell’intento di strappare il pass per le semifinali, gli stessi nerazzurri hanno poi fatto fronte ad un vero e proprio periodo di buio totale in campionato, ed è stato proprio questo a far sì che il nome del tecnico piacentino finisse, in maniera tutt’altro che lusinghiera, sulla bocca della stragrande maggioranza dei tifosi interisti, si presume.

Complici le 11 sconfitte fatte registrare in questa edizione di Serie A Tim, infatti, migliaia e migliaia di supporters nerazzurri erano finire per invocare, in tutti i modi, a gran voce l’esonero immediato dell’ex allenatore laziale. A distanza di un po’ di tempo però, man mano che sono trascorse un bel po’ di settimane, l’Inter pare aver, finalmente, ritrovato la retta via e ad averlo testimoniato sono stati gli ultimi successi ottenuti contro Juventus e Lazio, rispettivamente in Coppa Italia e campionato. Grazie a questi ultimi risultati ottenuti, non a caso, incluso anche quello contro il Benfica, la ‘Beneamata’ è così riuscita – contro tutto e tutti – a raggiungere le semifinali di Champions League oltre che ad aver riagganciato, momentaneamente, il quarto posto in classifica e ad aver raggiunto, inoltre, un’altra finale che questa volta disputerà contro la Fiorentina nel prossimo 24 maggio.

Nonostante questo, però, tutto dipenderà dall’andamento che i nerazzurri continueranno ad avere, o meno, all’interno della massima divisione italiana. Con ogni probabilità, infatti, nel caso in cui l’Inter non dovesse figurare tra le prime quattro della classe sino al termine della stagione, sarà a quel punto che Simone Inzaghi e la truppa nerazzurra si diranno immediatamente addio…Mentre c’è chi sostiene, d’altra parte, che a fine stagione sarà, in ogni caso, divorzio tra le due parti. Ad averlo ammesso, senza fin troppi fronzoli, è stato lo stesso Lele Adani: ex calciatore che in passato ha militato tra le file del ‘Biscione’ e che non ha neanche perso tempo nel consigliare un più che degno sostituto per la panchina nerazzurra che verrà, ammesso e concesso che Simone faccia le valigie a fine anno.

Adani: “L’Inter probabilmente a fine anno cambierà allenatore. Consiglio Sarri, è lui il miglior tecnico italiano”

Nell’ormai conosciutissima live della ‘Bobo Tv’, condotta sul proprio canale Twitch assieme agli amici – Bobo Vieri, Nicola Ventola e Antonio Cassano – l’ex difensore nerazzurro Lele Adani si è espresso in merito alla situazione riguardante la gestione tecnico-tattica dell’Inter, ‘consigliando’ a pieni voti Maurizio Sarri al posto di Simone Inzaghi.

“Al termine di quest’annata l’Inter cambierà, probabilmente, allenatore. Se si prende in esame Sarri per la panchina, si fa benissimo perché lui è super. Spalletti a parte, che quest’anno ha fatto un lavoro straordinario, lo considero il miglior tecnico italiano. È un allenatore incredibile ed eccezionale al tempo stesso. Ha portato la Juve alla conquista dell’ultimo scudetto e adesso sta facendo vivere un qualcosa di impensabile alla Lazio che ora si trova seconda a sei giornate dal termine. Farebbe del bene a tutti, Juve e Milan incluse anche se per quanto riguarda questi ultimi, credo che la permanenza di Pioli non sia in discussione“.

Nel frattempo, soffermandoci per un attimo sul futuro imminente e non su quello a lungo termine, ecco che i tifosi dell’Inter – come già fatto più e più volte anche in questa stagione, e nonostante il recentissimo calo patito da parte dei nerazzurri – hanno deciso di ‘incorrere nuovamente in aiuto’ dei loro beniamini ed è per questo che il ‘Meazza’ si prepara all’ennesimo sold-out stagionale, questa volta colorito sia a tinte nerazzurre che rossonere però.

Milan-Inter, è febbre da Champions: il ‘Meazza’ è già sold-out sia nella gara d’andata che in quella di ritorno

Che sia campionato o Champions League poco importa. Per l’ennesima volta in questa stagione sarà nuovamente sold-out: inclusa, a maggior ragione, la doppia semifinale dell’euroderby che a breve andrà in scena tra Milan e Inter.

Per la gara del prossimo 10 maggio, la quale andrà in scena al ‘Meazza’ alle ore 21 fra Milan e Inter, sono già andati in esaurimento tutti i biglietti. Non sarà più possibile, infatti, acquistare alcun singolo ticket valido per la semifinale dell’euroderby d’andata con la cosiddetta vendita libera che, di fatto, non è mai partita. Saranno presenti, ad essere sinceri, più di 72mila spettatori e questo è un discorso che tiene anche per la sfida di ritorno del 16 maggio.