Inter e Roma si danno battaglia: 100 milioni di clausola e trattativa già avviata

I giallorossi si sono portati avanti nei colloqui riguardanti l’acquisto di un nuovo calciatore a discapito dei nerazzurri. Tutti i dettagli della seguente operazione

In attesa di affrontarsi sul campo nel prossimo sabato 6 maggio alle ore 18 in quel dell’Olimpico’, Roma e Inter si stanno contendendo un’alta posta in palio anche sul mercato.

Ad essere sinceri, infatti, sia un club che l’altro sono a caccia di nuovi cambiamenti. Entrambe vogliono, non a caso, rifarsi il look in attacco ed è per questo che il loro sguardo. in questo caso più della Roma, è finito su tutta una serie di osservati speciali. A onor del vero, Tiago Pinto e compagnia hanno notato un qualcosa di particolare nell’identikit di un giovane classe ’03 che, proprio nella giornata di ieri, ha compiuto vent’anni.

Alcuni media brasiliani, così come il portale ‘Ansa’, riferiscono dell’interesse che i giallorossi hanno riposto in queste ultime settimane nei confronti di Marcos Leonardo, attaccante di attuale proprietà del Santos – club militante nella massima divisione brasiliana – che ha già raggiunto un’importante valutazione e che, di fatto, è stato accostato anche all’Inter. E’ lotta a due perciò, a tratti anche a tre ed ora vi spieghiamo il perché, con la ‘Lupa’ che resta, momentaneamente, in netto vantaggio.

Calciomercato Inter, c’è la Roma in prima fila per Marcos Leonardo: trattativa già in stato di fase avanzata

Come già anticipato, secondo quanto riferito da alcuni media brasiliani, Marcos Leonardo è finito nel mirino della Roma: club che attualmente resta in pole, ma che deve comunque guardarsi attorno per via del fatto che il calciatore risulta essere stato offerto anche all’Inter.

Proprio alcune fonti locali riferiscono, infatti, che il giovane classe ’03 è stato proposto anche all’Inter tramite l’ausilio offerto da un intermediario italiano che, quest’oggi, risiede dalle parti di San Paolo. Nonostante ciò però, perlomeno sino a questo momento, i nerazzurri non hanno mosso alcun singolo passo nei confronti del centravanti di attuale proprietà del Santos.

Trattasi, per l’appunto, di un giovanissimo attaccante che è in grado di agire sia da prima che da seconda punta e che, non per niente, nonostante la sua età più che da ‘ragazzotto’, ha già messo a referto 8 reti in appena 20 partite stagionali. Di lui se ne sono accorti, inoltre, anche i talent scout dello Sporting Lisbona: altro club che vorrebbero provare a tesserare il ragazzo nel corso della prossima estate. Su questo, però, il Santos è stato abbastanza chiaro.

Seppur Marcos Leonardo benefici, ad oggi, di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro valida sino a dicembre 2026, per far sì che il loro attuale tesserato arrivi a dare il proprio addio nel corso dei prossimi mesi, sono necessari – come minimo – 20 milioni di euro per lasciarlo andar via. Nel frattempo, la società che danno più avanti nelle trattative, per l’appunto, è proprio la Roma, con Thiago Pinto e compagnia che potrebbero provare a chiudere per il seguente colpo già nel corso di questi mesi imminenti.