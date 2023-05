Niente rinnovo e addio: tentativo di scambio con Bastoni

Un big pare essere giunto ai titoli di coda assieme al suo attuale club. Il prolungamento di contratto resta, ad oggi, alquanto complicato. Occhio perciò all’affare col centrale nerazzurro

In questi ultimi mesi, ciò che sta tenendo, particolarmente, sulle spine diversi tifosi nerazzurri è sicuramente il contratto siglato qualche anno fa tra Alessandro Bastoni e l’Inter e con data di validità sino a giugno 2024.

Il centrale natio di Casalmaggiore ha, infatti, sottoscritto nella primavera del 2021 un accordo triennale assieme alla ‘Beneamata’ e dispone, perciò, di un ultimo e solo anno di contratto da trascorrere al fianco dell’Inter, perlomeno sino ad oggi. Nonostante la priorità dei nerazzurri sia quella di sottoscrivere un nuovo accordo assieme ad Alessandro Bastoni, il nome del classe ’99 è, inevitabilmente, finito in questi ultimi mesi sulla bocca dei maggiori dirigenti europei a causa di questa situazione, inclusi quelli del Bayern Monaco.

Eccezion fatta per il Tottenham e qualche altra big riconducibile al campionato di Premier League, anche i ‘bavaresi’ hanno, dunque, finito per riporre tutta la loro attenzione nei confronti dell’ex Atalanta. A onor del vero, infatti, i tedeschi necessitano anche loro di sbrigare al più presto la faccenda Pavard: calciatore che, così come Bastoni, è in scadenza nel 2024 e della cui situazione ne ha parlato lo stesso Hasan Salihamidzic, attuale direttore sportivo del Bayern.

Salihamidzic ammette: “Presto parleremo con Pavard del rinnovo e vedremo cosa ne pensa, siamo contenti di lui”

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, niente meno che Hasan Salihamidzic, è intervenuto ai microfoni del quotidiano tedesco ‘AbendZeitung’ per fare il punto della situazione riguardo Benjamin Pavard. Queste le sue dichiarazioni.

“Presto parleremo con Benjamin a proposito del nuovo contratto e vedremo cosa ne pensa a riguardo. Sono, e siamo tutti quanti, molto contenti di lui. Sta facendo molto bene e le sue prestazioni offerte sin qui sono ottime”.

Nonostante questo, però, il seguente affare resta tutt’altro che semplice da risolvere. Il centrale difensivo francese è desideroso di voler intraprendere una nuova avventura e, in caso di mancato accordo per il rinnovo assieme al Bayern Monaco, gli stessi bavaresi potrebbero anche finire per offrirlo all’Inter – club che dal canto proprio nutre particolari apprezzamenti nei confronti di Pavard – in cambio di Alessandro Bastoni.

Calciomercato: in caso di mancato rinnovo tra Pavard e il Bayern, i bavaresi possono proporlo all’Inter in cambio di Bastoni

Così come Benjamin Pavard gode di tutta l’attenzione che gli è stata riservata ultimamente dall’Inter, anche l’altro centrale di difesa Alessandro Bastoni – in scadenza nel 2024 come il francese – dispone di una particolare e determinata stima da parte del Bayern Monaco, rivale che i nerazzurri hanno già affrontato ai gironi in questa edizione di Champions League.

Ad essere sinceri, infatti, era stata proprio la ‘Beneamata’ a riporre Benjamin Pavard sotto i propri radar. L’Inter aveva, non a caso, già tentato negli scorci finali dello scorso gennaio di imbastire una trattativa nei confronti di Benjamin Pavard – se non altro per il fatto che si era già parlato di un addio anticipato di Milan Skriniar da Milano – e poi rifiutata dal diretto interessato. Da quel momento in poi non s’è n’è fatto più nulla, anche se ora, a distanza di mesi, potrebbero essere proprio i bavaresi a riporre nei confronti dei nerazzurri un’eventuale ed ipotetica proposta di scambio.

I tedeschi potrebbero, infatti, proporre all’Inter uno scambio secco Pavard-Bastoni a cui la stessa ‘Beneamata’ direbbe fermamente di no. Bastoni non è da considerarsi in uscita e, nel caso in cui dovesse essere costretto a lasciare Milano, finirebbe per dire addio a fronte di un’offerta interamente in cash (monstre, aggiungeremmo). Per dipiù, il centrale francese continua a sognare Barcellona o Real Madrid come sue papabili e future destinazioni – ammesso e concesso che non rinnovi assieme al Bayern – altrimenti il piano B resta quello della Premier. Non è affatto finita qui però.

Il classe ’96 beneficia, quest’oggi, di un contratto da 6 milioni di euro ma, non ritenendosi ancora soddisfatto a pieno regime, vorrebbe addirittura arrivare a percepirne ancor di più. Un’offerta che è da considerarsi fin troppo per tutte, a maggior ragione per l’intera società del ‘Biscione’, ancora alle prese con tutta una serie di problemi economici oramai appurati del tutto.