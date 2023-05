Scambio Brozovic-Kessie: annuncio ufficiale improvviso

Ribaltone immediato in casa ‘blaugrana’ col Barça che ha già ufficializzato l’addio di una loro importante pedina. Nonostante ciò, ci sono ancora i margini per far sì che lo scambio tra il croato e l’ivoriano vada in porto

Un tema che in tutti questi ultimi mesi ha tenuto vita sia dalle parti in cui è situato il quartier generale ‘blaugrana’, così come quello dove risiede la sede nerazzurra, posizionata precisamente in quel di ‘Viale della Liberazione’, è sicuramente il discorso legato a quell’eventuale ed ipotetico scambio riguardante Franck Kessie e Marcelo Brozovic.

I due centrocampisti appena sopracitati, infatti, hanno tutta una serie di cose in comune: ad esempio, quella di aver trascorso gli ultimi mesi in maniera tutt’altro che agevole. A causa dei loro e rispettivi infortuni, è emersa fuori – su ognuno dei due – l’ombra di una loro potenziale partenza a fine stagione. Ciò che è accaduto al croato è, oramai, sotto gli occhi di tutti. In seguito a quei 3 ko racimolati nell’arco di quest’annata, Marcelo Brozovic ha via via perso la fiducia dell’intera dirigenza nerazzurra, complice tutta una serie di alcuni suoi atteggiamenti e lo straordinario rendimento di Calhanoglu avuto lì in cabina di regia. Motivo per cui l’ex Dinamo Zagabria resta da considerarsi, tutt’ora, in uscita.

Discorso leggermente diverso per Franck Kessie: centrocampista che, dopo aver patito alcune difficoltà iniziali, è poi riuscito nell’intento di ritagliarsi il proprio spazio. Decisiva la rete del 2-1 che ha poi deciso il ‘Clasico’ dello scorso 19 marzo in favore dei ‘blaugrana’. Ad ogni modo, però, proprio come testimoniato dall’incontro avvenuto un po’ di tempo fa tra Piero Ausilio e Mateu Alemany, l’ipotesi di quest’eventuale ed ipotetico scambio tra le due parti non è ancora tramontato del tutto. Tra i colloqui instaurati un po’ di tempo fa tra i due dirigenti, infatti, si è discusso particolarmente anche di questo potenziale scenario di mercato. C’è una sola ed unica novità a riguardo però.

In queste ultime ore, è emerso fuori che una delle due figure dirigenziali in questione è giunta, oramai, ai titoli di coda assieme al rispettivo club. Stiamo parlando non del direttore sportivo dell’Inter, bensì di quello del Barcellona: notizia che nelle ultime ore è, inevitabilmente, finita per fare il giro del web.

UFFICIALI le dimissioni del Ds Alemany dal Barcellona: ecco che cosa filtra ora sullo scambio Brozovic-Kessie

In queste ultime ore, il Barcellona ha comunicato sul proprio sito ufficiale una nota riguardante le dimissioni del proprio direttore sportivo, Mateu Alemany.

Nonostante un’avventura condivisa assieme dallo scorso 26 marzo 2021, e che sarebbe dovuta terminare – in teoria – nel prossimo 2024, Mateu Alemany e il Barça si diranno addio nella prossima estate. Il motivo di questa decisione è alquanto semplice. Il dirigente spagnolo si accinge ora a dover intraprendere una nuova avventura e, dalle prime indiscrezioni, è emerso fuori che il classe ’63 sembrerebbe essere vicinissimo alla firma assieme all’Aston Villa, club militante in Premier League. Ad ogni modo, però, Alemany risponderà ugualmente presente al proprio incarico e si occuperà perciò dello svolgimento del prossimo mercato estivo.

A onor del vero, infatti, l’attuale Ds dell’Inter, niente meno che Piero Ausilio, continua a rimanere in contatti strettissimi con lui, a tal punto che tra le due parti si sta ancora continuando a discutere di quel possibile scambio Brozovic-Kessie. Qual è, però, il solo ed unico ostacolo di questa presunta operazione di mercato? Se non altro il fatto che, per disfarsi dell’ivoriano, i ‘blaugrana’ preferirebbero ricevere una cifra interamente in cash per la cessione dell’ex Milan e non scendere, invece, a compromessi tramite la via dello scambio. Di seguito la nota UFFICIALE rilasciata direttamente da parte del club in merito a quanto accaduto.

Il Barcellona ufficializza l’addio di Alemany: la nota UFFICIALE del club

“Il direttore dell’FC Barcelona calcio, ​​Mateu Alemany, terminerà la sua esperienza lavorativa nel club il prossimo 30 giugno per intraprendere un nuovo progetto professionale”.

“Nonostante abbia un contratto fino al 2024, Mateu Alemany ha comunicato al presidente dell’FC Barcelona, ​​Joan Laporta, la sua intenzione di incominciare questo nuovo percorso nella sua carriera, ma al tempo stesso assicura che completerà il mercato estivo con il Club. Pertanto, nonostante abbia lasciato formalmente il Club il 1° luglio, grazie a un accordo informale, Mateu Alemany si è impegnato a completare l’attività di trasferimento della prima squadra quest’estate, la quale si interromperà definitivamente nei momenti finali del calciomercato”.

“Il contributo fornito da Mateu Alemany, entrato a far parte del progetto dopo l’arrivo di Joan Laporta a capo della presidenza, ha permesso al Barcellona di portare a termine operazioni che sembravano impossibili e fornire all’allenatore una squadra competitiva nei limiti dei problemi finanziari in corso. Il presidente Laporta ha accettato questa partenza per l’impegno di Mateu a condurre l’attività di trasferimento estivo fino all’ultimo momento e per poter essere consultato dal Club ogni volta che sarà necessario. L’FC Barcelona annuncerà a breve i cambiamenti nella struttura esecutiva del calcio una volta annunciata la partenza di Mateu Alemany”.