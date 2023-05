È tutto fatto: UFFICIALE la firma con l’Inter

Arriva la firma ufficiale con l’Inter per un prospetto molto interessante e di cui non è ancora parlato abbastanza. Si tratta di un talento su cui la società punta moltissimo

Mattia Mosconi, bomber dell’Under-17 dell’Inter, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il ragazzo, già nel giro della Nazionale, è uno dei giocatori su cui il club nerazzurro punta di più in vista del futuro. Il promettente attaccante classe 2007, mancino, ha classe e visione di gioco, sa segnare e sa illuminare, partecipando a un gran numero di azioni pericolose. La notizia della firma del giovane valtellinese con l’Inter è giunta grazie al suo agente Vitor Saba, che ha postato la foto della firma sul proprio profilo Instagram.

Ecco i numeri finora molto interessanti di Mattia: la punta ha collezionato finora quattordici presenze con l’U17, ha segnato dieci reti e fornito cinque assist. La sua firma ufficiale con l’Inter mette il club al riparo da un possibile scippo dall’estero, com’è già successo con Gnonto.

Sempre nell’Under-17 ci sono altri giocatori davvero in gamba e dai numeri promettenti. Su tutti Giacomo De Pieri (classe 2006, trequartista e mezzala) che ha infilato venti presenze, tredici goal e sette assist. Poi c’è Manuel Pinotti (2006, punta, seconda punta e trequartista): venticinque presenze, dodici goal e sei assist.

L’Inter ha depositato un biennale, quindi Mosconi resterà legato ai colori nerazzurri fino al 30 giugno del 2025. L’attaccante di Grosio, nato nel 2007, ha fatto benissimo finora anche in Nazionale, dove ha giocato un po’ di partite in Under-16 e Under-17.

Durante le due recenti amichevoli contro la Germania, conclusesi entrambe con due pareggi 1-1, il ragazzino è andato a segno (nella prima partita) e si è procurato un rigore (nella seconda). Nei giorni scorsi Mosconi è stato impegnato con gli altri ragazzi delle giovanili in un torneo amichevole a Dubai, e ha fatto anche lì bene, segnando un mucchio di goal.

A centrocampo della selezione Under-17 dell’Inter c’è anche Daniel Fois, italo-congolese, nato a Kinshasa sedici anni fa: gioca mediano, ha un gran piede destro e sembra già maturo tatticamente. Anche lui dovrebbe essere presto blindato con un contratto da professionista. Durante questi giorni c’è stato anche il rinnovo per Francesco Stante, difensore centrale dell’Inter Primavera.

Stante è un difensore forte fisicamente e bravo in marcatura. Ricorda un po’ gli stopper vecchia scuola. Quando gioca in coppia con Giacomo Stabile riesce a dare parecchia solidità alla difesa. Ma quest’anno Chivu ha preferito far ruotare molto i difensori e di far giocare spesse volte Kassama, arrivato a gennaio dal Monza.

