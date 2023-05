Calhanoglu: “Dobbiamo pedalare. So che i tifosi…”

Il centrocampista turco ha parlato prima di Verona-Inter: “Dobbiamo aspettarci una gara tosta e pesante”

“Stiamo giocando bene, con concentrazione. Sappiamo che stasera sarà una partita tosta come sempre, però siamo l’Inter e vogliamo vincere”. Così Hakan Calhanoglu poco prima del fischio d’inizio del match col Verona valevole per la 33esima giornata di Serie A. I nerazzurri puntano alla terza vittoria consecutiva per rispondere a Juventus e Atalanta uscite entrambe vincitrici delle rispettive gare delle 18. L’obiettivo è la zona Champions, quindi la squadra di Inzaghi non può permettersi passi falsi. Anche in ottica scontro diretto con la Roma in programma sabato all’Olimpico, quattro giorni prima dell’euro-derby.

“Dobbiamo aspettarci una gara tosta e pesante – ha aggiunto il turco al microfono di ‘Dazn’ – So che i nostri tifosi pensano alla stracittadina di Champions col Milan, noi però siamo focalizzati solo sul campionato. Dobbiamo pedalare per tornare su in classifica. Se c’è più stanchezza o voglia di scendere in campo? Meglio giocare ogni tre giorni perché così c’è maggior ritmo. Ormai siamo abituati, scendere in campo ci fa bene” ha concluso Calhanoglu tornato a pieno regime dopo l’infortunio muscolare.

Fin qui la stagione del turco, vissuta perlopiù da regista (stasera agirà da mezz’ala vista la presenza di Brozovic) è stata eccellente: 3 i gol messi a segno, 7 gli assist realizzati. L’Inter intende tenerselo stretto, come dimostra l’intesa per il rinnovo fino a giugno 2027.