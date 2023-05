Scambio da urlo col Chelsea: Lukaku vuole restare all’Inter

La volontà del belga è quella di non spostarsi da Milano. A dettare legge sono però i ‘Blues’, società che può anche tentare uno scambio folle all’estero. Svelato il goloso intreccio di mercato

Il periodo trascorso da inizio settembre 2022 sino a metà aprile dell’anno ricorrente da Romelu Lukaku all’Inter è stato alquanto sconfortante. Il belga aveva, infatti, spinto più di tutti per poter tornare a Milano e, una volta rimesso piede in quel di Appiano, complice anche tutta una serie di infortuni – già tre sino a questo momento della stagione – non è stato, certamente, in grado di rendere nel modo in cui ci si aspettava inizialmente.

A distanza di sette mesi e mezzo, però, ‘Big Rom’ pare aver finalmente ritrovato una più che discreta condizione fisica, tale da aver fatto pensare alla stragrande maggioranza dei tifosi interisti al Romelu che tutti quanti noi avevamo avuto modo di poter ammirare nel biennio dell’era Conte. A certificarlo ulteriormente sono stati, non soltanto, i 4 gol e i 4 assist messi a referto nelle sue ultime 8 apparizioni tra campionato e coppe, bensì tutte le giocate, con tanto di buone e vecchie sgroppate, che il belga è stato in grado di mettere a disposizione dei propri compagni di squadra.

Un momento alquanto importante il suo e che, non a caso, pare aver già attirato l’attenzione di gran parte dei più importanti club esteri. Uno di questi è sicuramente l’Atletico Madrid, società che starebbe pensando di ingaggiare Lukaku a partire dalla prossima stagione. E’ proprio per questo, quindi, che si è già iniziato a vociferare, all’estero, di un possibile scambio che potrebbe, anche, vedere coinvolto il belga.

Calciomercato, Atletico Madrid e Chelsea pensano allo scambio Joao Felix-Lukaku: a rimetterci è l’Inter

Alcuni media spagnoli riferiscono di un eventuale ed ipotetico scambio che potrebbe vedere coinvolti sia Romelu Lukaku che Joao Felix in piena estate.

Entrambi i centravanti appena sopracitati restano, infatti, da dover considerarsi in uscita dai loro rispettivi club, quale Atletico Madrid nel caso del portoghese e Chelsea nel caso di ‘Big Rom’. A tal proposito, visto e considerato il deleterio momento che i ‘Blues’ stanno attraversando dal punto di vista economico-finanziario – con questi ultimi che hanno speso la bellezza di 610 milioni di euro nelle ultime due sessioni di calciomercato – potrebbero essere proprio i ‘Colchoneros’ a farsi avanti proponendo ai londinesi un potenziale scambio Joao Felix-Lukaku.

Quale potrebbe essere la chiave di svolta di quest’eventuale affare? Sicuramente il fatto che, avendo tutt’ora il portoghese al proprio fianco tramite la via del prestito, Diego Simeone ed il proprio staff tecnico potrebbero finire per dire a Boehly – presidente Chelsea – e i suoi: ‘Perché non tentare questo scambio? Così voi potreste prendervi Joao Felix a titolo definitivo, mentre noi ci prenderemmo la briga di ingaggiare Lukaku, centravanti che da voi non ha per niente convinto’. Peraltro, anche il giovane prodotto del Benfica non è da considerarsi al pieno centro del progetto degli spagnoli, in quanto né lui e né Morata hanno lasciato il segno a Madrid (motivo per cui il ‘Cholo’ è alla ricerca di un nuovo centravanti).

Ad ogni modo però, c’è da dirlo, per quanto i rapporti tra Atletico Madrid e Chelsea possano essere più che ottimi – lo testimonia inoltre il prestito del classe ’99 in favore dei ‘Blues’ – c’è da considerare anche il fattore Lukaku, attaccante che ha il desiderio di restare all’Inter anche in futuro. Ora, restando sempre in tema calciomercato, c’è anche un altro calciatore che era finito per essere accostato ai nerazzurri.

Stiamo parlando di Houssem Aouar, centrocampista di attuale proprietà dell’Olympique Lione – club con cui è in scadenza e col quale non estenderà la durata del proprio contratto – che era finito anche in orbita Inter ma che, dopo tutta una serie di trattative tenute nascoste, pare essere prossimo a dover vestire i colori della Roma, società con la quale, in teoria, avrebbe già svolto le visite mediche. Ecco che ad aver parlato della sua attuale situazione è stata una persona in particolare che, di fatto, ha ammesso il suo approdo in un altro campionato rispetto a quello della Ligue 1 in cui ha militato sino ad ora.

Ferrari a Tv Play: “Credo sia arrivato il momento di vedere Aouar in un altro campionato”

L’esperto agente FIFA, e grande conoscitore del calciomercato francese al tempo stesso, Fabrizio Ferrari, ha parlato in esclusiva a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, a proposito della situazione di Houssem Aouar, centrocampista che pare essere prossimo all’approdo in Italia.

“Aouar era un mio pallino sin da quando aveva 17 anni. Se dovesse approdare in Italia sarei felicissimo. Forse negli anni è stato penalizzato da un fisico non all’altezza ma ve lo assicuro: è un giocatore dotato di una tecnica e di una personalità impressionanti. Ha tutto nelle sue doti: assist, finalizzazione del gioco e che fa dei calci piazzati i suoi veri punti di forza. Avendo giocato sino ad ora in una società blasonata così come quella dell’Olympique Lione, lo considero già un calciatore che vanta un certo tipo di esperienza e che sa come reggere la pressione. Credo che sia arrivato il momento giusto per vederlo in un altro campionato”.