Offerta monstre da 543 milioni: Zhang, ‘sogno’ in frantumi

L’Inter e lui non avranno nulla a che fare nemmeno in futuro. Dopo la suggestione verificatasi nel corso degli scorsi anni, i nerazzurri sono pronti a dirgli ufficialmente addio

I giorni passano, l’estate si avvicina e, man mano, la prossima finestra di calciomercato incomincerà ad entrare sempre più nel vivo. Tra i tanti calciatori in scadenza di contratto, infatti, eccezion fatta per alcuni nomi che recentemente sono stati accostati all’Inter, quali quelli di Thuram e Firmino, vi sono anche quelli di Karim Benzema, Toni Kroos e Lionel Messi…Giusto per citarne qualcuno.

Proprio quest’ultimo, infatti, ha rotto definitivamente assieme al Psg nel corso degli scorsi giorni. Il neo Campione del Mondo che in questa stagione ricorrente, così come nella scorsa, ha militato tra le file dei parigini, è stato sanzionato per due settimane direttamente dai francesi per aver fatto meta in Arabia Saudita senza aver provveduto ad avvisare il club e, di fatto, disertando l’allenamento di giornata.

In seguito a tutto ciò, poi, ‘Les Parisiens’ hanno dunque deciso di sanzionare il calciatore in questo modo…Ma era oramai evidente a tutti che, in questi ultimi mesi, fosse venuto meno qualcosa tra Lionel Messi e la società presieduta attualmente da Al–Khelaifi. Ad ogni modo, però, seppur non ci fossero fin troppi dubbi sul fatto che il classe ’87 avrebbe detto addio ai francesi al termine della stagione, visto e considerato inoltre il suo contratto in scadenza, adesso sono emerse fuori, recentemente, nuove ed ulteriori rassicurazioni a riguardo.

La ‘Pulce’, al termine di quest’annata – complice l’ennesima e definitiva rottura col club in questione, lo ribadiamo – dirà, infatti, addio a zero al Psg a giugno per poi far meta nella sua nuova società. In tanti continuano, tutt’ora, ad ipotizzare un matrimonio 2.0 assieme al Barcellona…Anche se, una figura molto vicina al presidente dei parigini, quale Nasser Al-Khelaifi, pare non aver avuto alcun dubbio a riguardo ed è perciò che si è esposto in maniera definitiva sulla nuova e presunta avventura che a breve Lionel Messi intraprenderà.

Kirdemir annuncia: “Messi non tornerà al Barcellona, ha già un’offerta da 543 milioni pronta dall’Al-Hilal”

L’intermediario Marco Kirdemir, figura sin da sempre molto vicina al presidente del Psg oltre che al governo arabo, ha annunciato ai microfoni di ‘Marca’ quello che potrebbe essere il futuro di Lionel Messi, ammettendo da quel momento in poi tutta una serie di cose.

“Messi non tornerà al Barcellona, questo lo farà solamente nel momento in cui ritirerà. Ha già ricevuto un’offerta di stipendio complessivo da 543 milioni di euro dall’Al-Hilal. Lionel si è recato appositamente in Arabia Saudita per conoscere il Paese e per vedere più da vicino quella che potrebbe essere la sua prossima casa. Di una cosa ne sono certo: gli arabi spenderanno tutti i soldi possibili pur di ingaggiarlo“.

Un annuncio che ha del sorprendente e che potrebbe, benissimo, mettere fine a tutti gli altri rumors di mercato che lo vedevano coinvolto, incluso quello con l’Inter, anche se c’è da dirlo. Coi nerazzurri non c’è mai e poi mai stato niente, ma si è trattato solamente di una suggestione fin troppo grande, incluso quanto accaduto in quel luglio 2020: periodo nel quale venne proiettata la sagoma di Lionel Messi sul Duomo di Milano.