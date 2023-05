Niente Inter: il giocatore trova l’accordo con la Juve

Sembra che un difensore seguito negli scorsi mesi dell’Inter abbia trovato un accordo con la Juve. Dalla Spagna danno già l’affare per certo, ma non è ovviamente detta l’ultima parola

Nonostante gli aspetti extracalcistici che preoccupano società e tifosi, la Juventus ha già cominciato a muoversi sul mercato. E sembra che la Juve sia pronta a formalizzare un accordo con un giocatore che piace a molte altre squadra, Inter compresa. Si tratta di Pau Torres, classe ’97 del Villareal. Un mancino, bravo a marcare e a impostare. Il difensore spagnolo era nel mirino dei bianconeri già dalla scorsa estate.

L’unica vera incognita nell’affare riguarda la situazione ancora incerto sul fronte della giustizia sportiva: una forte penalizzazione potrebbe infatti bloccare tutti i piani di mercato della nuova dirigenza bianconera, spingendo il club a un forte ridimensionamento. Ma a Torino fanno gli spavaldi, sentendosi sicuri della loro impunità. E così vanno avanti con i colloqui per arrivare a prendere Pau Torres. Secondo il quotidiano Diario Sport ci sarebbero già stati due incontri tra le parti nei giorni scorsi.

Il difensore del Villarreal si era messo in evidenza proprio contro la Juve in Champions League, infilando un pallone all’Allianz Stadium e contribuendo in maniera decisiva all’eliminazione della Juve dagli ottavi della massima competizione europea.

Il difensore mancino ha già un accordo con la Juve: l’Inter alza le mani

Pau è cresciuto calcisticamente nel Villareal, e non si è mai staccato dal club. Ora, però, il suo contratto è in scadenza nel 2024, e il Sottomarino Giallo non sembra disposto ad accontentare le sue pretese d’ingaggio. Per questo, a giugno, si potrebbe decidere per una cessione al miglior offerente. Torres ha una clausola da 50 milioni, ma vista la situazione potrebbe partire per 30 milioni.

Il ventiseienne spagnolo sembra dunque destinato a trasferirsi. E, finora, la Juve è la squadra con cui ha parlato di più. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi affinché bianconeri e Villareal trovino un accordo. Pau Torres, in passato, era stato accostato anche all’Inter, soprattutto in vista di una possibile cessione di Bastoni (anche lui in scadenza nel 2024). Ma i costi dell’operazione sono sempre stati troppo alti per i nerazzurri. Quindi è sbagliato dire che lo spagnolo sia stato un vero obiettivo per Marotta e Ausilio.

Più che altro, è stato forse tenuto in considerazione come piano B. Ma la priorità dell’Inter è sempre quella di rinnovare Bastoni. I nodi verranno sciolti a fine stagione: Zhang ha fatto capire che prima del termine del campionato, non si concluderà alcun accordo di rinnovo in casa Inter.

La situazione del rinnovo di Alessandro Bastoni

La discriminante è il piazzamento in Champions. Con il quarto posto, Marotta avrebbe il via libera per accontentare Bastoni, offrendogli intorno ai 6 milioni, bonus compresi. Le parti da tempo sono in contatto per cercare una svolta. Attualmente il difensore prende 2,8 milioni, ma sa benissimo che dall’estero potrebbero arrivargli offerta molto più alte. L’Inter era partita offrendo 5 milioni per cinque anni. Tinti, procuratore del difensore, ha chiesto 6 più bonus per quattro anni.

Alessandro Bastoni ha fatto comunque capire di voler continuare in nerazzurro. Quindi il suo agente attende solo una chiamata per mettere la firma sul nuovo contratto: l’Inter è abbastanza sicura che si troverà una soluzione.

Come vice-Bastoni, i nerazzurri stanno considerando il ritorno a Milano di Pirola. Ma ormai è chiaro che la Salernitana riscatterà il difensore mancino. Quindi i nerazzurri sarebbero costretti a versare almeno 5 milioni alla squadra campana per far scattare il controriscatto. E al momento, quei milioni, non ci sono.