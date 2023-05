Roma, tante criticità per Mourinho: contro l’Inter col freno a mano

Il tecnico portoghese dovrà fare a meno dei tanti indisponibili per la sfida d’alta classifica con i nerazzurri di Simone Inzaghi, privi di D’Ambrosio per affaticamento

Tre punti importanti per blindare la propria posizione nella accesissima corsa a cinque per un posto in prima fila tra le prime quattro del campionato, con tanto di accesso alla prossima edizione di Champions League. Questo è il bottino che Roma e Inter si potranno spartire domani pomeriggio, sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico della Capitale, in una sfida tutta da vivere.

I padroni di casa arrivano da una serie di risultati altalenanti, mozzati dall’entusiasmo per il prosieguo del cammino in Europa League. Pertanto, senza indugiare oltre, José Mourinho impartirà una lezione ben precisa: fare risultato nello scontro diretto per ribaltare la situazione. Ma dovrà farlo al netto di diverse carenze d’organico, dovute soprattutto ad imprevisti di carattere fisico. Secondo le ultime informazioni raccolte, infatti, il club giallorosso non potrà contare sul supporto certo di Celik squalificato, quindi Karsdorp e in ultima aggiunta il preziosissimo El Shaarawy per infortunio. Saranno invece da valutare le condizioni di Kumbulla, Smalling, Belotti e Wijnaldum, mentre ha svolto lavoro parziale nella seduta d’allenamento di rifinitura l’ex obiettivo di mercato nerazzurro Paulo Dybala.

Mourinho spera in Dybala, per Inzaghi tante riconferme

Questa sfilza di nomi fuori rosa impone dunque delle scelte emergenziali. Il vuoto lasciato al centro del reparto difensivo dovrebbe essere colmato da Cristante, spesso uomo aggiunto. Sulla destra, invece, spazio a Zalewski. Con Matic che farà rientro dalla squalifica ci sarà Bove, mentre in avanti toccherà a Pellegrini dare man forte ad Abraham assieme a Solbakken.

Di tutta risposta, invece, Simone Inzaghi schiererà un undici di partenza nient’affatto dissimile da quello visto contro il Verona. Onana tra i pali con Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Dimarco a centrocampo; Lukaku e Correa a fungere da tandem d’attacco con Lautaro che potrebbe partire dalla panchina per turnover. Mancherà Danilo D’Ambrosio, non partito all’ultimo con il resto del gruppo alla volta della Città Eterna per un guaio fisico in via del tutto precauzionale.

Lautaro fuoriclasse assoluto: “Il mercato dipende da lui”

A proposito del centravanti simbolo della rinascita dell’Inter negli ultimi anni, il giornalista Frabizio Biasin ha espresso il proprio pensiero nel corso dell’intervento di routine nel corso della trasmissione in diretta streaming su ‘TvPlay‘.

“Non sono sorpreso dal rendimento del ragazzo. Resta un grande giocatore anche quando non fa gol. C’è chi lo sopravvaluta, chi invece sa che può fare gola a Real Madrid e Manchester United in qualsiasi momento. Il mercato dipende da lui, molto farà la sua volontà e il numero di offerte che si presenteranno alle porte dell’Inter. Ma lui vuole restare, questo è certo“, ha dichiarato Biasin.