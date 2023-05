Dal Milan all’Inter: svolta a sorpresa, scambio alla pari

Un rossonero potrebbe dire addio al ‘Diavolo’ per poi atterrare in sponda nerazzurra. L’idea è quella di uno scambio tramite contropartite tecniche. Ecco che cosa filtra a riguardo

E’ ufficialmente partito il countdown: -4 al calcio d’inizio di Milan-Inter, semifinale dell’euroderby d’andata che prenderà il via alle ore 21 del prossimo 10 maggio in quel dello stadio ‘Meazza’.

Una sfida che, ancor prima di prendere il via, ha già suscitato particolari emozioni a riguardo, a tal punto che si è già fatto registrare il primo sold-out di queste due rispettive gare. Ad assistere a questo match d’andata ci saranno oltre 72mila spettatori e, la cosa che sorprende ancor di più – eccezion fatta per i tanti tentativi di bagarinaggio che già negli scorsi giorni hanno fatto il giro del web – è il fatto che non sia nemmeno partita la vendita libera. Ad ogni modo, però, sia Inter che Milan si trovano non soltanto impegnati a dover pensare al presente, bensì anche al futuro.

Ognuna delle due cugine milanesi, infatti, nel corso della prossima estate attuerà tutta una serie di cambiamenti, a cominciare da difesa e centrocampo. Così come Dumfries è da considerarsi – già da tempo ormai – prossimo alla cessione, anche un altro calciatore del ‘Diavolo’ è prossimo alla partenza. In questo caso ci stiamo riferendo non ad un atleta di intera proprietà del Milan, bensì di un giocatore che i rossoneri hanno rilevato meno di un anno fa a titolo temporaneo dal Barcellona e che, di fatto, farà ritorno in quel della Catalogna tra circa due mesi di tempo, per poi dire immediatamente addio…Magari tramite scambio. In tal senso, occhio ad una possibile destinazione nerazzurra.

Calciomercato, il Milan ha deciso di non riscattare Dest: occhio al Barça che può pensare di offrirlo per Dumfries

Complice la deludente parentesi trascorsa sin qui a Milano in sponda rossonera, Sergiño Dest – per via del fatto che non verrà riscattato dai rossoneri – finirà per dire immediatamente addio al Milan con l’idea di fare nuovamente rientro in Spagna.

Il ‘Diavolo’ lo ha, infatti, rilevato temporaneamente dal Barcellona nell’estate scorsa grazie alla via del prestito con diritto di riscatto, con quest’ultimo concordato attorno alla cifra dei 20 milioni di euro. La seguente opzione, però, non verrà minimamente esercitata dal Milan ed è per questo che il terzino statunitense farà ritorno in Catalogna già in estate.

Non rientrando nei piani del Barça, però, gli stessi ‘blaugrana’ potrebbero anche finire per proporlo all’Inter in cambio di Dumfries, eventuale ed ipotetico scenario di cui si è anche incominciato a parlare da un po’ di tempo, seppur in maniera del tutto timida. I nerazzurri – dal canto proprio – hanno, invece, già fatto trapelare fuori quella che è la loro posizione.

Marotta e Ausilio sono, infatti, intenzionati a provare a chiudere per Tajon Buchanan, laterale di attuale proprietà del Club Brugge – valutato rispettivamente sui 25 milioni di euro – che l’intera dirigenza del ‘Biscione’ reputa una vera e propria priorità. E’ proprio per questo motivo, quindi, che potrebbe sorgere fuori un nuovo ed ulteriore scenario.

Inter non convinta di Dest: il Barcellona può provarci offrendolo all’Atletico in cambio di Renan Lodi

Come già anticipato infatti, sempre ammesso e concesso che il Barcellona finisca per proporlo sul serio all’Inter, l’eventuale ed ipotetica risposta che i nerazzurri riserverebbero in favore dei ‘blaugrana’ in quel caso sarebbe, a quel punto, un no rifiutando, sostanzialmente, il potenziale innesto di Sergiño Dest all’interno della propria rosa.

E’ questo, non a caso, il motivo per cui il Barça finirebbe per proporlo immediatamente altrove: magari proprio all’Atletico Madrid in cambio di Renan Lodi, terzino sinistro di attuale proprietà dei ‘Colchoneros’ che gli stessi spagnoli hanno recentemente girato in prestito al Nottingham Forrest. Questo l’eventuale ed ipotetico scenario che, da un momento all’altro, potrebbe anche prendere vita per via del fatto che i due club appena sopracitati vantano non soltanto ottimi rapporti ma perché reputano ognuno dei rispettivi giocatori al difuori del proprio progetto tecnico.