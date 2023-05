Onana in Premier: scambio alla pari clamoroso

Nuove sirene estere in arrivo nei confronti del camerunense. Nel frattempo spuntano fuori due nuove potenziali piste ed un’altra eclatante contropartita tecnica

Che sia campionato, Coppa Italia, Champions League o altro non importa: Andre Onana sa sempre e comunque come rendersi utile per l’Inter ed è ciò che ha fatto, per l’ennesima volta in questa stagione, anche nel turno della 32esima giornata di Serie A disputatosi contro la Lazio.

Anche contro i biancocelesti, infatti, il forte estremo difensore camerunense ha avuto tempo e modo di poter dare lustro alle proprie parate. In tanti ricorderanno non a caso, la splendida reattività avuta in seguito al secondo errore commesso da Acerbi e che avrebbe potuto, di fatto, portare il risultato sul momentaneo 0-2 in favore dell’Aquila’. Ad aver detto di no, però, è stato proprio lo stesso Onana: autore di una strepitosa stagione sin qui.

Eccezion fatta per i numerosissimi tentativi di salvataggio compiuti nelle sue 35 apparizioni complessive, il classe ’96 è stato inoltre in grado di totalizzare già 16 clean-sheet stagionali, incluso l’ultimo giunto in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia disputatasi circa una settimana fa contro la Juventus.

Ad essersi resi conto del suo potenziale e reale valore ci hanno pensato, non soltanto, le sue rivali che l’hanno affrontato, da vicino, ultimamente in Serie A, bensì, anche tutti gli osservatori esteri: inclusi a maggior ragione quelli di Premier League, vedasi il tentativo adottato da parte del Chelsea negli scorsi mesi e non solo.

Calciomercato Inter, Chelsea e non solo su Onana: occhio anche a Manchester United e Tottenham

Su Andre Onana, come ha già fatto il Chelsea, potrebbero fiondarsi anche due dirette concorrenti dei ‘Blues’ come quelle di Manchester United e Tottenham.

Proprio questi ultimi, non a caso, per via dei tanti infortuni accusati da Hugo Lloris in stagione – oramai in età più che avanzata (già 36 candeline per lui dove a dicembre ne spegnerà 37) – e complice la situazione riguardante il loro secondo portiere, niente meno che Fraser Forster, anche lui neo 35enne, gli stessi ‘Spurs’ potrebbero da un momento all’altro provare a fiondarsi sull’estremo difensore di attuale proprietà dell’Inter. Gli stessi nerazzurri, a onor del vero, lo considerano in uscita per via del fatto che lo hanno rilevato un solo anno fa a zero e, rivendendolo – non a meno di 40 milioni di euro – ne trarrebbero a proprio beneficio una ricca plusvalenza.

Al tempo stesso, però, se c’è una squadra che continua a nutrire più che semplici apprezzamenti nei confronti di Onana, quello è sicuramente il Chelsea: club che potrebbe, anche, finire per tentare uno scambio alla pari assieme alla ‘Beneamata’ nel corso della prossima estate. Ecco quale.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea di scambio Onana-Lukaku: svelata la papabile risposta dei nerazzurri

Più trascorrono i giorni e più continua ad aumentare il desiderio del Chelsea nel provare ad avere Andre Onana al proprio fianco nel corso della prossima estate.

Gli stessi ‘Blues infatti, oramai giunti ai ferri corti assieme a Lukaku, potrebbero anche finire per proporre all’Inter – ammesso e concesso che vogliano riconfermare il belga in vista della prossima stagione – una bozza di scambio alla pari tra ‘Big Rom’ e Onana.

In tal caso, i nerazzurri finirebbero per dire ugualmente di no. L’intera dirigenza del ‘Biscione’, a onor del vero, non accetterà alcuna singola contropartita tecnica per i propri big, tantomeno per il camerunense. L’intenzione è, per l’appunto, quella di ricavare almeno 40 milioni di euro in cash dalla sua cessione. Nel frattempo, il Chelsea resta comunque desideroso di voler chiudere per l’ex Ajax.