Inter, che colpo (sarebbe stato): da zero a cento milioni in un anno

I nerazzurri rimpiangono un bomber, dall’alto e spiccato valore, che avrebbero potuto acquistare a titolo gratuito qualche anno fa ma così non è stato. Ora può essere addio per circa 100 milioni

Il calcio, alle volte, sa regalare vere e proprie ed inaspettate sorprese. E’ il caso di Andre Onana, estremo difensore rilevato un solo anno fa a titolo prettamente gratuito da parte dell’Inter e su cui i nerazzurri stanno facendo particolare affidamento nel corso di quest’annata.

L’estremo difensore camerunense ha, infatti, detto addio a zero all’Ajax meno di un anno fa, lasciando tanti dubbi su di sé inizialmente, per poi atterrare in quel di Milano. Ad oggi, però, possiamo dirlo a tutti gli effetti. L’operazione portata a termine da Marotta e Ausilio circa undici mesi fa è stato un successone. Onana si è, non a caso, reso uno degli indiscussi protagonisti dell’Inter di quest’annata e lo ha fatto totalizzando il numero più alto di clean-sheet in questa edizione di Champions – già 6 in appena 10 apparizioni per l’esattezza – oltre che compiendo il maggior numero di parate.

Una scommessa vinta a tutti gli effetti la loro, così come quella di Kolo Muani: centravanti che nello scorso dicembre si è laureato vice Campione del Mondo assieme alla sua Francia a soli 24 anni e che, nella scorsa estate, è stato acquistato anche lui a titolo gratuito dall’Eintracht Francoforte, club che a differenza di Inter e Milan ha sicuramente creduto di più su quelle che sono le sue reali potenzialità.

Rimpianto Kolo Muani per l’Inter: i nerazzurri avrebbero potuto acquistarlo a zero, ma ad approfittarne è stato l’Eintracht

Bisogna tornare a poco più di un anno fa per rivedere Randal Kolo Muani dire addio a parametro zero al Nantes ed accasarsi, successivamente, all’Eintrach Francoforte a titolo gratuito.

I tedeschi lo hanno, infatti, ingaggiato gratuitamente nell’estate scorsa dopo che ora, a distanza di meno di un anno, può fruttare fior e fior di milioni. Oltre ad essersi messo in grande evidenza al Mondiale al fianco della Francia, Kolo Muani ha inoltre provveduto a mettere a referto già 20 reti e 14 assist in quest’annata trascorsa sin qui al fianco dell’Eintrach Francoforte. Un rendimento tutt’altro che scontato il suo e che, non a caso, ha praticamente spinto Marotta e Ausilio a mordersi le dita nel non averlo ingaggiato. La stessa e identica cosa vale anche per Paolo Maldini &co, a maggior ragione.

Poco meno di un anno fa, infatti, poteva essere proprio il Milan ad acquistarlo a parametro zero, così come l’Inter, ma ad averne approfittato invece è stato proprio l’Eintrach Francoforte: club che ha, senza fin troppi indugi, riposto particolare fiducia nei confronti del calciatore e che ora, nel mentre si prepara ad incassare milioni e milioni di soldi dalla sua futura rivendita, se lo sta ora come ora godendo appieno. Ad essere sinceri, la sua cessione può regalare ai tedeschi la bellezza di 100 milioni di euro su per giù. Per lui, come possibili destinazioni, si parla di Bayern Monaco o, in alternativa, della Premier League. Nulla da fare dunque per le altre società italiane.