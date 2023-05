72 milioni e scambio: da Kane a Lautaro, affondo United

I ‘Red Devils’ tornano a mettere pressione all’Inter per il ‘Toro’. Nel loro mirino c’è anche il centravanti del Tottenham ma i fratelli Glazer sono pronti a tentare il tutto per tutto per Lautaro. Ecco come

Nelle ultime uscite si è finalmente rivista la buona e vecchia Inter: club che dopo gli insoddisfacenti risultati raccolti in campionato a cavallo tra marzo e metà aprile, è tornata una volta per tutte, si spera, ad ingranare la marcia e lo ha fatto anche nel segno di un ritrovato Lautaro Martinez.

In queste ultime gare, infatti, il ‘Toro’ di Bahia Blanca ha dimostrato una sola ed unica cosa. Che sia dal primo minuto o a gara in corso poco importa: lui proverà a farsi trovare sempre pronto confezionando, magari, qualche altra rete…Ed è proprio ciò che ha fatto nelle passate uscite contro: Benfica, Empoli, Lazio e Verona. Da queste 4 gare, infatti, Lautaro Martinez ha totalizzato un bottino di 6 reti e 2 assist. Niente male vero? Considerando, inoltre, il fatto che l’ex Racing Club ha rotto non soltanto il suo digiuno, che perdurava da quel 5 marzo scorso contro il Lecce, ma anche che in tre di queste occasioni è subentrato dalla panchina.

Insomma, ad essersi resi conto di tutta questa serie di cose ci ha pensato non solo l’intero ambiente Inter, bensì anche qualche altro club estero, Manchester United su tutti. Sono stati proprio i ‘Red Devils’ – non a caso, e stando anche a quanto recitavano gli ultimi rumors – a riporre un’offerta da 80 milioni di euro sul tavolo dei nerazzurri per il loro attuale numero 10, successivamente rifiutata da ciò che si legge. Come se tutto questo non bastasse, però, gli inglesi – da sempre ossi duri – potrebbero, anche, essere pronti a tendere una nuova avanzata offensiva nei confronti del classe ’97. Ten Hag è, infatti, alla disperata ricerca di un nuovo attaccante e tra i tanti osservati speciali fa gola non solo Kane, ma anche e soprattutto Lautaro.

Calciomercato Inter, lo United non molla Lautaro: non solo Kane, i ‘Red Devils’ possono offrire 60 milioni più Martial

Per via del fatto che Harry Kane, oltre ad essere in scadenza nel 2024, costa moltissimo e potrebbe essere, per giunta, prossimo al rinnovo – col presidente Daniel Levy che potrebbe ben presto convincerlo ad estendere la durata del proprio contratto – il Manchester United potrebbe finire per compiere un nuovo ed ulteriore affondo per Lautaro Martinez.

Negli scorsi mesi è, infatti, trapelato fuori che Erik Ten Hag, attuale tecnico dei ‘Red Devils’, reputa il ‘Toro’ di Bahia Blanca il centravanti ideale, per via delle caratteristiche che possiede, per il proprio gioco. Potrebbe essere proprio questo, non a caso, a spingere gli inglesi ad andare fino in fondo a questa potenziale trattativa. L’idea, a questo punto, potrebbe essere quella di una possibile offerta da 60 milioni di euro in cash più l’aggiunta di una contropartita tecnica.

Occhio, quindi, al nome di Anthony Martial: attaccante che, essendo anche lui in scadenza nel 2024, resta da considerarsi in uscita e che viene valutato, all’incirca, sui 12 milioni di euro. Così facendo, dunque, lo United arriverebbe a mettere sul tavolo dell’Inter un’offerta complessiva da 72 milioni di euro.

Un aspetto che di certo non aiuta però? Sicuramente il fatto che il centravanti francese percepisce, quest’oggi, la bellezza di 11 milioni di euro d’ingaggio: cifra fin troppo alta per l’Inter e che i nerazzurri non possono certamente permettersi in questo momento così delicato dal punto di vista finanziario.