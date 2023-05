Fuori portata per l’Inter, De Zerbi sbarra le porte: 60 milioni

Maxi valutazione per il Campione del Mondo uscente e grande protagonista con la maglia del Brighton in Premier League, ecco cosa servirebbe per portarlo in Italia

La stagione sportiva volge al termine con una serie di certezze e altrettanti interrogativi su chi comporrà l’organico dell’Inter a partire dal prossimo luglio. Per ovviare a questi dubbi, la dirigenza nerazzurra è attiva giornalmente per sondare i profili che potranno comporre la lista definitiva da cui attingere per rimediare alle uscite che, finora, sarebbero almeno tre. Oltre a Milan Skriniar legato al Paris Saint-Germain da un pre-accordo conseguente il mancato rinnovo di contratto degli scorsi mesi, anche Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini sono prossimi a fare i bagagli.

E in vista di conoscere il futuro di Robin Gosens, Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic, l’amministratore delegato avrebbe preso di mira il profilo di uno dei centrocampisti rivelazione di questo anno. Già Campione del Mondo con la maglia della Nazionale Argentina di Lionel Scaloni, Alexis Mac Allister sta letteralmente tessendo le lodi di tantissimi club di Premier League trascinando il Brighton di Roberto De Zerbi ad un risultato storico per la franchigia inglese. Il suo valore di mercato, però, sfonda la barriera dei 60 milioni di euro. Prezzo facilmente giustificato. E per questo motivo l’Inter avrebbe bassissime chance di mettere le mani su di lui a meno di grandi uscite e un investimento ingente. Allo stesso modo, anche la Juventus potrebbe avere qualche difficoltà sebbene ci siano speranze in vista delle tante uscite a centrocampo in estate.

Calciomercato, Mac Allister legato in Premier League

Ma quel che De Zerbi brama più del resto è che possa trattenere Mac Allister con sé ancora per un altro po’ di tempo. Prima che diventi preda delle big inglesi. La Premier League, in ogni caso, resterà luogo di permanenza del calciatore argentino almeno nel prossimo futuro.

Questa è una sorta di garanzia che i media inglesi vogliono dare all’ennesimo talento che passa per le strade del campionato più ricco di stelle dell’intero pianeta. Ad oggi Newcastle, Manchester United e Liverpool (in pole, avrebbe già un accordo col Brighton proprio sulla base di 60 milioni) sarebbero sulle sue tracce sperando di incassare un top player ma sborsando una fortuna. Non un problema, almeno per le ricchezze di cui sono in possesso. In Italia, però, è probabile che Mac Allister non ci arrivi mai.