Mané e 30 milioni: affare clamoroso Bayern-Inter

Sadio Mané sembra aver rotto definitivamente con il Bayern: il pungo a Sané ha lasciato dei segni, e non solo sul giocatore tedesco

In Inghilterra sono sicuri che Mané finirà in Premier League: il Bayern potrebbe venderlo a prezzo scontato o piazzarlo come contropartita tecnica per arrivare a qualche pezzo pregiato del Chelsea o dello United. Ma Bild è di un altro avviso: in Germania ipotizzano un affare con la Serie A. Si parla di un possibile interesse del Napoli, o meglio di un tentativo di inserire Mané nella trattativa che potrebbe portare all’acquisto di Osimhen. La voce non è del tutto infondata.

Ma è davvero finita tra Sadio Mané e il Bayern Monaco? Forse non è nemmeno mai iniziata: l’ex Liverpool non si è mai acclimatato in Germania e non ha mai fatto la differenza con la maglia del Bayern. L’episodio del litigio con Sané potrebbe essere solo strumentale. Il senegalese avrebbe deciso già da tempo di chiudere definitivamente la sua esperienza in Baviera. Ecco perché si parla di un accordo non scritto fra calciatore e società per una cessione dopo l’estate.

Sempre parlando di Serie A, il Bayern potrebbe sfruttare Mané anche per arrivare a Dusan Vlahovic. Oppure potrebbe proporlo all’Inter per arrivare a uno dei big che monitora da tempo: Barella e Lautaro. L’offerta, in questo senso, potrebbe essere di 30-35 milioni cash più Mané per Barella. Oppure 40 più Mané per Lautaro.

Mané dal Bayern all’Inter: i dirigenti nerazzurri chiudono le porte

Marotta e Ausilio sembrano già a priori non troppo interessati all’affare. L’idea dell’Inter è quella di ricostruire la squadra secondo canoni più sostenibili, investendo cioè su giocatori più giovani e dall’ingaggio più contenuto. E Mané non è né giovane né economico. In Germania lo pagano 11 milioni a stagione circa.

In questo senso, la Juve sembra l’unica squadra di Serie A che potrebbe prendere in considerazione l’affare. Anche il Napoli è infatti concettualmente contrario all’acquisto di calciatori dall’ingaggio così alto. Per l’Inter ci sarebbe anche un problema di natura tecnico: il senegalese è un esterno, e nella formazione nerazzurra (anche in caso di partenza d’Inzaghi) un profilo simile non è contemplato.

Certo, l’ex Liverpool può essere schierato anche come seconda punta e di certo alzerebbe molto la cifra tecnica della squadra: è ancora uno dei calciatori africani più forti in attività, ed è ancora molto velocità e bravo a saltare l’uomo.

Suggestione possibile solo sotto forma di prestito

Ciò che è sicuro è che il Bayern vuole liberarsi di un elemento che ha deluso sportivamente e umanamente. Per migliorare la sua squadra per la prossima stagione, Sadio Mané potrebbe dunque essere sfruttato come pedina di scambio. Con chi conta relativamente, a questo punto. Tanto non è neppure escluso che il Bayern bussi alla porta di varie squadre senza neanche suggerire il nome del giocatore con cui praticare lo scambio.

In questo senso è possibile inserire tra i possibili referenti anche la Roma. L’attaccante del Bayern Monaco potrebbe essere l’uomo gradito a Mourinho, e quindi la chiave per poter ipotecare la permanenza del portoghese sulla panchina giallorossa. Ci vorrebbe però uno sforzo finanziario non indifferente per la proprietà, che non naviga nell’oro.

Per concludere, dato l’ingaggio del senegalese, l’opzione più realistica al momento resta il Chelsea. In alternativa si può solo immaginare questo scenario: non riuscendo a piazzare Mané da nessuna parte, il Bayern potrebbe anche prestarlo, accollandosi parte dell’ingaggio. A quel punto le italiane potrebbero rifarsi sotto.