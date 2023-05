Blitz al campo: è fatta per il suo ritorno all’Inter

Arriva un indizio inequivocabile che certifica il ritorno: un ex Inter è stato visto al Giacinto Facchetti di Milano, con gli occhi puntati sul campo

La presenza all’ex Giacinto Facchetti per la partita dell’Inter Primavera contro l’Empoli va interpretata come la prova del nove: è Massimo Tarantino l’erede di Samaden come responsabile del settore giovanile nerazzurro. Nella giornata di ieri, infatti, presso il C.S. “Konami” di Milano, Tarantino è stato notato non lontano dal campo dove si giocava la gara Inter-Brescia Under 16, partita valida per il primo turno in gara secca dei playoff: dunque l’ex difensore dell’Inter è pronto a un ritorno come dirigente.

Non poteva certo passare inosservata la presenza di Massimo Tarantino, che da qualche mese ormai viene indicato come il futuro responsabile delle giovanili dell’Inter. Sembra che sia tutto fatto. Quindi dal primo luglio ci sarà l’avvicendamento fra l’attuale responsabile Samaden (che andrà all’Atalanta) e l’attuale ds del Siena Tarantino. I due, Samaden e Tarantino, sono stati visti insieme e hanno parlato a lungo.

Roberto Samaden saluterà a fine giugno, questo è sicuro da tempo, e metterà così fine a una carriera in nerazzurro lunga trent’anni. Il dirigente ha in pratica dedicato gran parte della sua esistenza al settore giovanile interista, riuscendo a ottenere numerosi successi e aiutando molti ragazzi a esplodere. Ma il rapporto è arrivato al capolinea, e l’Inter si è già attrezzata per trovare un successore.

Eccolo Massimo Tarantino, il futuro Responsabile del Settore Giovanile Inter. Ve lo avevamo già anticipato un mese fa, in questi giorni il passaggio di consegne con Roberto Samaden che andrà all’Atalanta. @Glongari @tvdellosport #Inter #Atalanta #Primavera1TIM pic.twitter.com/9weedax2yU — Giada Giacalone (@Jadegiacalone) May 7, 2023

L’accordo con il prossimo responsabile del settore giovanile dell’Inter sembra essere già stato preso. Manca solo l’ufficialità. Già tempo fa era venuta fuori la notizia: la dirigenza nerazzurra aveva scelto Massimo Tarantino, attuale ds del Siena, come successore di Sameden. Non un nome a caso. Tarantino è un ex Inter (anche se ci ha giocato solo un anno) e nel suo curriculum può vantare esperienze importanti nei settori giovanili di Roma e Bologna. Il dirigente del Siena era in concorrenza con Andrea Catellani, responsabile del settore giovanile della Spal. Ma alla fine Catellani è andato al Modena. Tarantino è la seconda scelta? Difficile dirlo…

Ritorno all’Inter: il dirigente al campo delle giovanili insieme a Sameden

L’attuale direttore sportivo del Siena, un mesetto fa, ha cercato raffreddare le voci che lo vedevano già legato all’Inter per sostituire Roberto Samaden alla guida del settore giovanile nerazzurro. Parlando all’emittente SportItalia, il cinquantunenne aveva ribadito che al momento il suo unico focus era sulla sua squadra attuale, cioè il Siena.

Tarantino è stato allenatore del Bologna e della Roma Academy ed ex direttore tecnico della SPAL. Si tratta dell’uomo giusto per sostituire un volto storico come quello di Samaden? Difficile dirlo. Quel che è sicuro è che l’Inter ha ricevuto tantissimo in questi anni da Samaden e che il mancato rinnovo di contratto dell’attuale responsabile delle giovanili porterà a uno scossone nell’ambiente.

Massimo #Tarantino sarà il nuovo Responsabile del settore giovanile dell’#Inter nonostante i dribbling del diretto interessato e l’apprezzamento di altri club. Accordo definito con l’attuale Ds del Siena. @interliveit — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) April 21, 2023

Tarantino aveva ricoperto il ruolo di direttore tecnico alla SPAL fino a fine giugno 2022, per poi assumere l’incarico di direttore sportivo al Siena a gennaio di quest’anno. Ma il periodo senese del cinquantunenne sembra già finito: l’ex difensore passerà all’Inter, per preoccuparsi di ciò che succede sul campo delle giovanili.