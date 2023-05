Milan-Inter: designato il direttore di gara dell’Euroderby d’andata

La UEFA ha appena reso noto chi sarà a dirigere l’infuocato Milan-Inter d’andata. Svelata la designazione arbitrale completa

Rei di essersele date di santa ragione sia in campionato che in Supercoppa, con quest’ultima gara che si è giocata in Arabia nello scorso 18 gennaio, Milan e Inter tornano ad affrontarsi nuovamente sul campo, questa volta nella splendida cornice di pubblico che una competizione del genere come quella della Champions League è in grado di offrire.

E con un ‘Meazza’ che è già andato in sold-out, con la gara di ritorno che non sarà per niente da meno, gli oltre 72 mila presenti sono già pronti a dare spettacolo dal difuori del terreno di gioco. Al tempo stesso, però, anche gli attori principali – quali i calciatori – non vogliono per niente essere da meno. Spetterà, dunque, al giudice di gara dirigere nel miglior modo possibile questo confronto d’andata: Euroderby che, ribadiamo, si giocherà in questo imminente mercoledì 10 maggio alle ore 21. Ecco svelato ora chi sarà ad arbitrare questo primo appuntamento tra Milan e Inter che si appresta ad essere del tutto bollente.

Milan-Inter, arbitra Manzano: la designazione arbitrale completa

Sarà Jesus Gil Manzano a dirigere l’euroderby d’andata, Milan-Inter, che andrà di scena tra poco più di due giorni. Il direttore di gara di nazionalità spagnola non ha mai condotto i nerazzurri nell’arco di quest’annata, discorso che invece non si accomuna per niente a quello del ‘Diavolo’.

Manzano ha, infatti, già diretto i rossoneri in occasione di Milan-Dinamo Zagabria, giocatasi nello scorso 14 settembre e terminata poi 3-1 in favore della squadra di Stefano Pioli. Questa volta, però, a coadiuvarlo ci saranno Diego Barbero e Angel Nevado come suoi assistenti. Il IV uomo sarà José María Sánchez, mentre al VAR ci sarà la coppia Juan Martínez Munuera-Alejandro Hernández. Un sestetto arbitrale tutto spagnolo insomma.