“Non bastano”: addio Inzaghi, l’annuncio in diretta tv

Il tecnico piacentino e l’Inter sono chiamati a dover riscattarsi in questo finale di stagione. La qualificazione alla Champions, e non solo, diventano fondamentali, altrimenti potrebbe essere addio per Inzaghi. La situazione

Il calo a cui l’Inter ha fatto fronte nel periodo a cavallo tra marzo e aprile ha fatto pensare, per più di un semplice attimo, ad un’eventuale mancato ingresso da parte dei nerazzurri tra le prime quattro della classe sino al termine di quest’annata. Non a caso, era stato proprio questo a far sì che si pensasse ad un immediato esonero da parte di Inzaghi: con quest’ultimo che resta, ugualmente, appeso ad un filo in vista della prossima stagione.

Diventa fondamentale, infatti, dover accedere alla prossima edizione di Champions League per l’Inter. Un mancato traguardo del genere, parlandoci chiaramente, rappresenterebbe non soltanto un clamoroso tonfo dal punto di vista delle aspettative che erano state riposte inizialmente sui nerazzurri, ma anche per via del fatto che, in quel caso, a rimetterci maggiormente sarebbero proprio le casse del club (e la ‘Beneamata’ tutto ciò, in questo momento, non può affatto permetterselo).

Ad ogni modo, però, c’è da pensare nel frattempo all’imminente doppio Euroderby. Come ormai risaputo, Inter e Milan si giocano il pass per la finale di Istanbul, tutto ciò a partire da mercoledì sera col calcio d’inizio che è fissato alle ore 21. Sia una compagine che l’altra sono chiamate a dare il meglio di sé, ma se c’è una squadra – rispetto all’altra, e a detta di qualcuno – che non può permettersi di venirne meno da questo doppio confronto, quella è la formazione di Simone Inzaghi. Ad averlo ammesso è stato Lele Adani.

Adani rivela: “All’Inter e ad Inzaghi non possono bastare le Coppe vinte finora. I nerazzurri non devono sbagliare”

In un’intervista concessa in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex calciatore che in passato ha militato tra le file dell’Inter, e quest’oggi in vesti da opinionista sportivo, Lele Adani, ha parlato a proposito dell’Euroderby esprimendo il proprio giudizio a riguardo

“C’è pressione per tutti: anche per i giocatori, a maggior ragione, e questo è chiaro. Lo dico senza problemi però. Inzaghi ha, in partenza, una rosa superiore rispetto a quella del Milan. Anche vero, inoltre, che al tecnico piacentino non possono certamente bastargli le coppe alzate finora. E’ un’Inter, ad oggi, superiore rispetto ai cugini, perlomeno sulla carta. Pioli ha, dalla sua, invece, uno scudetto vinto a sorpresa”.