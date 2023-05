Mazzata tremenda, addio Euroderby: “Out venti giorni”

Semifinale d’andata a fortissimo rischio per un big. Le sue condizioni hanno posto immediatamente in fortissima apprensione l’intero club. Arrivata una prima diagnosi col calciatore che resta da valutare anche per il ritorno

E’ ufficialmente partito il countdown: -2 all’euroderby d’andata, con Milan e Inter che daranno il via al calcio d’inizio alle ore 21 in quel del ‘Meazza’ nel prossimo mercoledì 10 maggio. C’è attesa ed emozione nello scoprire chi, alla fin fine, riuscirà a strappare il pass per la finale di Champions League, così come tanta inquietudine nell’affrontare i loro acerrimi rivali di sempre, questo discorso vale sia nel caso dei nerazzurri che del ‘Diavolo’.

Proprio questi ultimi, infatti, in occasione dello scorso turno di campionato disputatosi contro la Lazio hanno dovuto fare a meno, attorno al 10′ del match, di Rafael Leao: calciatore uscito anzitempo per via di un guaio muscolare. La stella portoghese, nel vivo di una falcata e nel mentre era in piena corsa – con la palla che è poi finita tra le braccia di Provedel – ha sentito tirare lungo l’adduttore della coscia destra: tant’è che poi, dagli esami svolti nelle ore successive, è emerso fuori che lo stesso classe ’99 ha riportato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra (fondamentalmente una sorta di stiramento).

C’è chi sostiene, dunque, che l’ex Lille non potrà mettere piede in campo nell’Euroderby d’andata rischiando, inoltre, di non essere della partita anche in Inter-Milan di ritorno del prossimo martedì 16 maggio. A parlarne è stato lo stesso Danilo Casali.

Casali rivela: “Trauma di media entità per Leao. Rischia uno stop di 20 giorni”

In un’intervista concessa in esclusiva a ‘NumeroDiez.com’, lo specialista nella prevenzione degli infortuni muscolari in ambito sportivo, Danilo Casali, ha parlato a proposito del guaio fisico accusato da Rafael Leao in occasione di Milan-Lazio dello scorso sabato rivolgendo, inoltre, un particolare pensierino sulle condizioni del calciatore in vista dell’Euroderby d’andata.

“Quello accusato da Rafael Leao è un trauma di media entità. Non stiamo parlando di uno strappo muscolare, bensì di una sorta di stiramento. Dico perciò che la definizione dei tempi di recupero è a carico del medico che ha posto la diagnosi, anche se, sbilanciandomi, potrei dire che il calciatore può rischiare di rimanere fermo anche per 20 giorni di tempo” – ha ammesso Casali.

Verosimilmente, insomma, si prospetto un recupero alquanto improbabile per Leao in vista di Milan-Inter. Le condizioni del calciatore verranno, dunque, monitorate attentamente di ora in ora nei giorni successivi coi rossoneri che proveranno a capire se il portoghese potrà, quantomeno, prendere parte all’Euroderby di ritorno.