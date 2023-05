‘Allarme’ Inter: Inzaghi perde Lukaku e Lautaro

Simone Inzaghi ha da poco ritrovato la sua LuLa, la coppia goal formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ma c’è all’Inter cresce la paura collegata al rischio concreto di perdere molto presto entrambi

Per questo finale infuocato di stagione, con una semifinale di Champions da giocare contro il Milan, una finale di Coppa Italia e tre sfide delicatissime di campionato per raggiungere il quarto posto, Simone Inzaghi potrà contare, come quasi mai era successo durante quest’ultimo anno, su tutti e quattro i suoi attaccanti. Le gerarchie di Inzaghi sembrano però già definite: il tecnico preferisce far giocare Lautaro con Dzeko e Lukaku con Correa.

Ciononostante nelle ultime occasioni in cui la LuLa è tornata a giocare per spezzoni di partita non troppo risicati è sembrato che palese la coppia stesse recuperando il proprio magico feeling. Non è un mistero: quest’anno l’attacco interista sarebbe dovuto essere formato proprio da loro due, da Big Rom e dal Toro. Ma il lungo infortunio di Lukaku ha reso impossibile la realizzazione di quel piano.

Cosa succederà l’anno prossimo? Lukuku tornerà a Londra, come ha più volte ricordato Marotta, e non è affatto detto che l’Inter avrà la forza o la determinazione di riprenderlo per un altro anno in prestito; Lautaro, con o senza Inzaghi in panchina, dovrebbe essere invece l’unico incedibile dell’attacco interista. Senza qualificazione in Champions, anche questa certezza comincerebbe però a vacillare.

Inzaghi perde sia Lukaku che Lautaro: assalto dai Blues

Ora come ora, il futuro dell’attacco interista dipende dal Chelsea. E non solo per quanto riguarda la gestione di Romelu Lukaku. In Inghilterra si continua a dice che Mauricio Pochettino, nella vesti di possibile nuovo allenatore dei Blues, potrebbe voler dare una nuova chance a Lukaku. In Spagna, invece, la pensano diversamente.

Secondo quanto riportato da El gol digital, nel caso in cui l’Inter non dovesse mostrare interesse a rinnovare il prestito del belg, su Lukaku potrebbe inserirsi l’Atletico Madrid. I Colchoneros, sempre secondo i medie spagnoli, potrebbero voler lasciare andare via Morata, e Simeone vorrebbe ripartire da un attaccante di peso, uno con le caratteristiche fisiche e tecniche di Lukaku.

Sempre secondo la stessa fonte, il Chelsea, una volta ceduto Lukaku all’Atletico o a qualche altro club interessato, potrebbe partire alla carica per acquistare Lautaro Martinez. Proprio Pochettino che viene indicato come un possibile sponsor di Lukaku al Chelsea è in realtà un grande estimatore di Lautaro. E, come si legge su calciomercato.it, “farebbe carte false pur di poter contare su un uomo di fiducia nella nuova esperienza londinese“.

Secondo quanto riportato da il Telegraph, i dirigenti del Chelsea chiederanno a Lukuku che tipo di progetti ha per il prossimo anno, illustrandogli che con Pochettino la squadra sarà rivoluzionata. Proprio questa aria di rivoluzione potrebbe intrigare il belga e convincerlo a sposare per la terza volta la maglia dei Blues. Sempre secondo il Telegraph, con Pierre Emerick-Aubameyang destinato a partire a parametro zero, potrebbe comunque arrivare un altro attaccante.

Ma siamo sicuri che Pochettino sarà davvero il nuovo allenatore del Chelsea? Per ora si hanno soltanto voci, ma in Gran Bretagna, ormai, quasi tutti hanno confermato la suggestione. Anche il The Athletic, recentemente, si è sbilanciando affermando che Mauricio Pochettino è il nome in pole per sedere sulla panchina oggi occupata da Frank Lampard.