Euroderby, Pioli LIVE: “Se Leao domattina starà bene sarà titolare, altrimenti…”

Le dichiarazioni del tecnico del Milan alla vigilia dell’Euroderby, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Ecco come sta il portoghese

In casa Milan continuano a preoccupare fortemente le condizioni di Rafael Leao, calciatore costretto ad uscire anzitempo nell’ultimo match di campionato disputatosi contro la Lazio. A parlare delle sue condizioni fisiche è stato lo stesso Stefano Pioli: tecnico del Milan che, oltre ad aver ammesso ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel corso di un suo intervento: “Se domattina starà bene potrà addirittura partire titolare, altrimenti non sarà della partita”, si è soffermato inoltre sull’importantissima sfida di domani, dove ci si gioca una buona porzione del pass valido per la finale di Istanbul del prossimo 10 giugno.

Ecco le parole del tecnico rossonero raccolte da Interlive.it:

TEMA LEAO – “Domani proverà a forzare. Quest’oggi ha svolto lavoro sul dritto ed era quello che doveva fare. Decideremo solamente nella mattinata di domani e se starà bene sarà della partita. Chiaro che se verrà convocato giocherà”.

DERBY DI DOMANI – “Sarà una partita bellissima e difficilissima. Dovremo dare il massimo di noi stessi. Tutto si giocherà in 180 minuti”.

INTER FAVORITA O NO – “Non ho mai detto che l’Inter è favorita. Per gli altri è cosi, noi non crediamo questo. Ce la vogliamo giocare e basta, vogliamo riprenderci una rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa“.