Grande cessione e colpo Milinkovic: offerta con bonus

Il centrocampista serbo non sta attraversando il migliore momento di forma della sua carriera, ecco le parole dell’agente sul suo futuro tra Lazio e big di Serie A

Cresce l’attesa per la partita di questa sera che potrebbe sancire, in caso di vittoria, un vantaggio minimo per l’Inter sulla partita di ritorno delle semifinali di Champions League contro il Milan. Al di là dei pronostici e le scaramanzie, la formazione di Simone Inzaghi è pronta a contendersi a viso aperto la massima posta in palio per coronare il sogno di una stagione intera.

Di pari passo, la dirigenza nerazzurra è impegnata a fornire al tecnico piacentino le giuste risorse la prossima estate, al fine di stabilire chi verrà preso in discussione per fungere da erede in mediana di Marcelo Brozovic. Fermo restando che la presenza di Hakan Calhanoglu risulta fondamentale, il piano appare ben chiaro: dare comunque modo a un altro centrocampista di insediarsi e rinforzare il reparto dopo la grande uscita di scena del croato. Sempre che questa avvenga, ovviamente. Il nome principale è quello di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista ritenuto per diverse annate tra i migliori nel suo ruolo a livello internazionale. Il calciatore non ha ben figurato in questa stagione e il suo nome è finito automaticamente nel vortice del mercato, dal quale in realtà non era mai stato liberato perché da sempre pallino delle grandi realtà europee. Fra queste non soltanto l’Inter di Giuseppe Marotta, suo grande estimatore, ma anche la Juventus.

Calciomercato, Milinkovic-Savic all’Inter? Si vedrà a giugno

Senza nulla togliere alle chance di infiltrazione dei bianconeri nella trattativa, l’Inter potrebbe valutare seriamente l’ipotesi d’acquisto sganciando al cospetto del presidente Lotito un offerta da circa 32 milioni di euro con la promessa che Milinkovic-Savic possa comunque disputare la Champions League nella prossima stagione.

A contenere però il polverone mediatico e le voci di trasferimento, però, è il suo agente Mateja Kezman il quale – in una recente intervista per ‘Il Corriere dello Sport’ – ha così dichiarato: “Le parole utilizzate per definire la posizione di Milinkovic-Savic sono vergognose. Non sta vivendo la sua stagione migliore ma è un essere umano, come tutti ha degli alti e bassi. Nessuno può permettersi il lusso di contestare il suo attaccamento e il suo impegno alla causa biancoceleste nell’ultimo periodo. Non è neanche bello sentire di continuo storie sul suo conto, fronte mercato. Abbiamo discusso ripetutamente con Lotito sulla questione contrattuale (in scadenza nel giugno 2024, ndr) e ci siamo ripromessi di parlarne meglio a fine stagione, con più calma“.