Vendicare gli euroderby persi: probabili formazioni e dove vedere in tv Milan-Inter

Dopo vent’anni, per l’Inter è arrivato il momento di vendicare gli euroderby persi. I nerazzurri tornano a lottare contro i cucini rossoneri per contendersi l’accesso alla finale di Champions League

Questa sera è in programma il primo dei due round a San Siro validi per la semifinale di Champions. In palio c’è la finale, da giocare contro il Real o il City. E poi ci sono anche altri 15,5 milioni di premi dalla UEFA. Per l’Inter allenata da Simone Inzaghi la sfida assume un significato speciale: è l’occasione per vendicare i due euroderby persi negli scorsi anni. I rossoneri, invece, proveranno a rifarsi del 3-0 subito a Riyad nella finale di Supercoppa Italiana.

Il Milan, ancora con il dubbio sulla disponibilità di Rafael Leao, dovrebbe cambiare almeno due uomini rispetto alla formazione che ha portato la vittoria di sabato scorso in campionato contro la Lazio. Dovrebbero esserci Diaz e Saelemaekers al posto di Leao e Messias. L’Inter potrebbe invece scendere in campo con tre novità rispetto alla squadra che ha battuto in trasferta la Roma.

Cosa succede con Leao? Il portoghese si è allenato a parte e stamattina ha sostenuto il provino, provando a forzare il recupero. Pioli non lo ha inserito fra i convocati, ma spera di poterlo portare almeno in panchina. Se non dovesse recuperare, è pronto Saelemaekers. Inzaghi sembra aver sciolto i propri dubbi in attacco e a centrocampo. In avanti spazio alla coppia Dzeko-Lautaro. A centrocampo, c’è Brozovic in regia con Calhanoglu in panchina.

Le probabili formazioni di Milan-Inter: i nerazzurri devono vendicare le sconfitte negli ultimi euroderby

Il Milan scenderà in campo con un 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. L’Inter gioca con il solito 3-5-2.

La probabile formazione nerazzurra vede Onana in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries a destra, Dimarco a sinistra, al centro Barella, Brozovic e Mkhitaryan. E poi in attacco Dzeko e Lautaro Martinez. Dunque Romelu Lukaku dovrebbe partire dalla panchina.

Gli indisponibili per l’Inter sono Carboni e Skriniar. Non ci sono squalificati né diffidati. Gosens è acciaccato ma sarà in panchina. Nel Milan è indisponibile Florenzi; poi c’è Leao, la cui partecipazione all’euroderby è ancora in forte dubbio (andrà almeno in panchina?).

Dove vedere Milan-Inter: streaming e diretta tv

La partita tra Milan e Inter, valida per l’andata della semifinale di Champions League, comincerà alle ore 21:00. L’euroderby sarà tramesso in tv e streaming da Prime Video e anche in chiaro su TV8. L’arbitro è lo spagnolo Gil Manzano. Assistenti: Barbero, Nevado. Il quarto uomo è Sanchez. Al Var c’è Munuera Munuera. L’assistente var è Hernandez.