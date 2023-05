Euroderby Milan-Inter, decisione presa su Leao

By

Arrivata la disposizione dei rossoneri in merito alla situazione Leao. Ecco cos’hanno deciso Pioli e lo staff medico del ‘Diavolo’ sull’impiego o meno del portoghese nell’Euroderby d’andata

A tenere sulle spine l’intero ambiente Milan in questi ultimissimi giorni ci ha pensato la situazione Leao, col portoghese che nel corso dell’ultimo match di campionato disputatosi contro la Lazio ha rimediato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. In casa Milan, infatti, è immediatamente scattato l’allarme sulle condizioni dell’ex Lille, con la presenza del classe ’99 nell’Euroderby d’andata che è stata sin da subito a fortissimo rischio.

Già nella conferenza stampa di ieri – rilasciata, per l’appunto, alla vigilia di Milan-Inter – il tecnico Stefano Pioli era stato abbastanza chiaro a riguardo: “Rafa nelle prossime ventiquattr’ore effettuerà alcuni esami sul campo e se il test che svolgerà sarà positivo giocherà, altrimenti no”. E così è stato. Leao ha, infatti, svolto nelle ultime ore alcune ‘prove tecniche’ sul terreno di gioco coi rossoneri che, di conseguenza, dopo una riunione tecnica tenutasi all’interno del proprio hotel sono arrivati a prendere una decisione sulla presenza, o meno, del portoghese per il match di stasera.

Decisione arrivata su Leao: il Milan ha deciso di schierare titolare Leao per l’Euroderby d’andata con l’Inter

In questi ultimissimi minuti il Milan ha optato ufficialmente per il non utilizzo di Rafael Leao nella stracittadina d’andata delle semifinali di Champions.

Il portoghese non è partito coi compagni per il ‘Meazza’. Milan-Inter la vedrà solamente dalla tribuna.